Adeus e-mail antigo: Gmail vai liberar troca de endereço

O Google anunciou uma mudança importante para os usuários do Gmail. A empresa vai permitir que pessoas mudem o endereço de e-mail, função que até o momento era impossível.

Quem criava uma conta do Gmail precisava manter o mesmo padrão de endereço: "xxxxx@gmail.com" para sempre. Para uma troca, era necessário criar uma nova conta e perder dados, o que dificultava a atualização caso ele fosse antigo, pouco profissional ou difícil de decorar.

Entretanto, segundo informações da própria página de ajuda do Google, a nova função já aparece disponível para parte dos usuários e deve ser liberada gradualmente para o mundo todo.

Por enquanto, a opção está visível primeiro em versões da página em outras línguas, como o hindi, o que indica um lançamento inicial em alguns mercados antes de chegar ao Brasil e outros países.

Novo endereço, mesmos dados

Com a atualização, o usuário poderá escolher um novo nome de user para seu endereço Gmail e manter sua conta, os e-mails, as fotos, os documentos e todos os serviços associados. Segundo a nova política, o endereço antigo continuará a receber e-mails na caixa de entrada e vai funcionar para acessar serviços como Drive, Maps e YouTube.

A mudança atende a uma demanda antiga dos usuários. Por muitos anos, quem criou um e-mail com um nome "constrangedor" na juventude teve de manter aquele endereço, mesmo que ele já não fosse adequado para trabalho ou uso profissional. Agora, será possível atualizar essa identidade sem perder anos de conteúdo armazenado.

Existem, no entanto, algumas limitações. Após fazer a troca, o usuário não poderá alterar ou excluir o novo endereço por 12 meses. Além disso, o Google limita ao total de três mudanças por conta, o que significa que, ao final, um usuário pode ter até quatro endereços diferentes vinculados à mesma conta ao longo do tempo.

Quando chegará ao Brasil?

Ainda não há uma data definitiva para quando essa função estará disponível para todos os usuários no Brasil. A expectativa é de que, com a liberação gradual, mais pessoas comecem a ver a opção nas configurações de conta nos próximos meses.