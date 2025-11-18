Google expande integração de IA no Maps e libera criação de projetos interativos com poucos comandos

O Google anunciou uma nova leva de ferramentas de inteligência artificial aplicadas ao Maps, incluindo um agente de criação e um servidor, que conecta assistentes de IA à documentação técnica da plataforma. As informações foram retiradas de TechCrunch.

Segundo a empresa, as novidades são impulsionadas pelos modelos Gemini e ampliam o acesso a funcionalidades que permitem criar projetos interativos com dados e código do Maps.

O novo agente de criação funciona de forma semelhante a ferramentas de programação automatizada: basta o usuário descrever em texto o tipo de protótipo que deseja montar, e o sistema gera o projeto.

Isso pode incluir desde um tour em visão de rua até um mapa com informações de clima em tempo real ou uma lista de hotéis que aceitam pets. Depois de gerado, o material pode ser exportado, testado com chaves de acesso próprias ou editado na plataforma Firebase Studio.

O recurso também inclui um agente de estilo, que permite personalizar mapas com cores e temas específicos, algo útil para empresas que buscam identidade visual consistente em seus produtos digitais.

Conexão direta entre IA e dados reais do ambiente

Outra novidade é o Grounding Lite, ferramenta que possibilita conectar modelos de IA a fontes externas de dados por meio de um protocolo padrão. Com isso, assistentes conseguem responder a perguntas contextuais, como a distância até o mercado mais próximo.

O Google também apresentou o Contextual View, em tradução literal "Visão Contextual", um componente de baixo código capaz de transformar essas respostas em listas, mapas convencionais ou visualizações tridimensionais.

O pacote inclui ainda um servidor que se integra diretamente à documentação do Google Maps, ajudando desenvolvedores a tirar dúvidas sobre o uso das interfaces e dados da plataforma.

A solução complementa iniciativas recentes da companhia, como a liberação de ferramentas que permitem acessar dados do Maps pelo terminal de comandos.

Para o consumidor final, o Google segue ampliando funções do Maps baseadas em IA.

Na última semana, a empresa habilitou o uso do modelo Gemini sem necessidade de toque para navegação. Na Índia, começou a liberar alertas de incidentes e informações de limite de velocidade em regiões selecionadas.

