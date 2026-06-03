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Irã consegue visto para o México, mas aguarda autorização dos EUA para a Copa

Equipe ficará baseada em Tijuana durante o Mundial, mas ainda depende de autorização para disputar jogos nos Estados Unidos

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 3 de junho de 2026 às 12h19.

A seleção do Irã recebeu autorização para entrar no México, onde ficará concentrada durante a Copa do Mundo de 2026, mas ainda não garantiu a entrada nos Estados Unidos, país que sediará as partidas da equipe na fase de grupos.

A informação foi divulgada pela televisão estatal iraniana nesta quarta-feira, 3, com base em declarações do embaixador iraniano na Turquia, Mohammad Hassan Habibollahzadeh. Segundo ele, os vistos mexicanos foram emitidos em apenas 48 horas, sem a necessidade de comparecimento presencial dos jogadores ou coleta de impressões digitais.

A delegação iraniana terá como base a cidade de Tijuana durante o Mundial. Apesar disso, a equipe ainda depende da emissão dos vistos americanos para disputar seus compromissos nos Estados Unidos.

O Irã estreia na Copa em 15 de junho, contra a Nova Zelândia, em Los Angeles. O segundo compromisso será diante da Bélgica, também em Los Angeles, no dia 21. A seleção encerra sua participação na fase de grupos em 26 de junho, contra o Egito, em Seattle.

Seleção está em preparação na Turquia

Antes da viagem para a América do Norte, o elenco iraniano segue concentrado em Antália, na Turquia. A equipe embarca no sábado para a Espanha e, no dia seguinte, segue para o México.

Como parte da preparação para o torneio, os iranianos enfrentam o Mali em amistoso nesta quinta-feira. Na última semana, a seleção venceu a Gâmbia por 3 a 1, também em Antália.

*Com AFP

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