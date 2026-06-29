Adaptação de livros para o streaming cresceu 73% desde 2023, aponta pesquisa

As adaptações de livros para filmes e séries nas plataformas de streaming vêm ampliando presença e ganhando popularidade entre o público. Levantamento da Ampere Analysis aponta que, desde 2023, o volume de obras adaptadas cresceu 73%, movimento associado, em parte, à influência do BookTok — comunidade literária no TikTok em que usuários compartilham resenhas e recomendações. Segundo o estudo, quase um terço dos entrevistados entre 18 e 24 anos afirma que as redes sociais impactam diretamente suas escolhas de conteúdo.

Entre os exemplos recentes está “Off Campus: amores improváveis” (2026), produção do Prime Video baseada na série de cinco livros de Elle Kennedy. A trama acompanha quatro jogadores de hóquei da Universidade Briar que vivem histórias amorosas em contextos inesperados.

Outro destaque é “Bridgerton”, da Netflix, adaptação da saga escrita por Julia Quinn. Ambientada na alta sociedade londrina do século XIX, a produção retrata a vida dos oito irmãos da família Bridgerton. A série conta atualmente com quatro temporadas, sendo a mais recente lançada no início deste ano.

“Rivalidade ardente” (2025) também integra a lista de adaptações. Baseada no romance do subgênero “enemies to lovers”, de Rachel Reid, a narrativa acompanha a relação entre Shane Hollander e Ilya Rozanov, dois astros do hóquei no gelo que mantêm publicamente uma rivalidade, enquanto vivem um envolvimento secreto.

Redes sociais e formação de comunidades

De acordo com a Ampere Analysis, Prime Video e Netflix lideram a tendência de investir em adaptações literárias. Em comunicado citado pelo site Deadline, a consultoria destaca que o crescimento das redes sociais favoreceu a formação de comunidades como o BookTok, alterando a forma como o público jovem descobre, consome e compartilha conteúdos culturais.

O estudo também indica que o gênero de romance roteirizado mantém desempenho consistente entre o público de 18 a 24 anos desde 2020, ao contrário de outros formatos que perderam apelo no mesmo período. No primeiro semestre de 2026, 83% das produções inéditas do gênero foram roteirizadas, e 40% delas derivavam de obras literárias. Em contrapartida, o interesse por reality shows focados em relacionamentos apresentou queda.