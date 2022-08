Acabou: Simone e Simaria anunciam fim da dupla sertaneja

A dupla sertaneja Simone e Simaria oficialmente chegou ao fim. O comunicado saiu pelo perfil original da dupla nas redes sociais, na noite de hoje, 18. Nos perfis particulares, Simone e Simaria também reproduziram o anúncio.

A partir de agora, cada uma das cantoras seguirá carreira solo.

"Em respeito aos fãs, amigos e parceiros, Simone e Simaria comunicam oficialmente que as atividades da dupla estão encerradas. As artistas seguem, a partir daqui, em carreira solo. Reiteramos que todos os compromissos de shows já contratados até a presente data serão pontualmente cumpridos por Simone. As artistas agradecem a todos pela compreensão e esclarecem que essa pausa se fez necessária para a definição dos próximos passos de suas carreiras", diz o anúncio.



O motivo da "separação", diz Simaria em nota oficial, está relacionado ao momento atual de saúde e de reclusão para a maternidade. "Me afastarei temporariamente dos palcos para cuidar dos meus filhos e da minha condição vocal. Sigo cumprindo meus compromissos de publicidade e planejando os próximos passos da minha carreira artística. Aos nossos fãs, todo o meu carinho, amor e gratidão, vocês são o meu combustível para seguir adiante", anuncia a cantora.

No anúncio de Simone, a artista destaca que logo deve retornar aos palcos. "A minha vontade de estar nos palcos é imensa e preciso fazer aquilo que amo! Seguirei cantando e levando toda a minha alegria e amor para os fãs de todo o Brasil. Em breve estarei de volta aos palcos e conto com o apoio, carinho e energia de vocês nessa minha nova trajetória", explica.

A dupla foi formada em 2012 e se tornou um dos maiores nomes do "feminejo", que trouxe mais mulheres para o estilo sertanejo.

Entenda o conflito entre as irmãs

O clima de tensão entre Simone e Simaria já havia repercutido nas redes sociais. Houve, inclusive, alguns áudios vazados no Programa do Ratinho (SBT) nos quais Simaria destacava alguns atritos com a irmã. Desde o dia 11 de junho deste ano as artistas já não se apresentavam como dupla.

O último show, em São João de Caruaru, inclusive ganhou um tom de tensão, posto que Simone iniciou o show sem a presença da irmã, Simaria, que chegou ao palco depois de mais de uma hora. No dia 16 de junho, Simaria anunciou que faria uma pausa nas apresentações em decorrência da condição médica. Na mesma data, Simone se apresentou sozinha em um show na Festa do Tomate, no Rio de Janeiro.

Desde então, as duas cantoras vem se afastando e, hoje, anunciaram a separação da dupla.

