Liquida Beauty: evento dará 50% de desconto na venda de cosméticos e maquiagem; veja como participar

Em sua sexta edição, a Liquida Beauty acontecerá entre 31 de agosto e 6 de setembro, trazendo descontos de até 50% em itens de moda, beleza e cosméticos. Na campanha, que será realizada de forma online, grandes marcas do mercado também oferecerão brindes e frete grátis. Entre elas, estão Sephora, Avon, Droga Raia, Drogasil, Ikesaki, Farmácia Rosário, Segredo Dela e mais. Para se inscrever e conferir todas as marcas participantes, basta acessar o site do evento: https://liquidabeauty.com.br/.

De acordo com Francisco Cantão, sócio-diretor da Proxy Media, organizadora da campanha, “a Liquida Beauty surgiu no início das restrições causadas pela pandemia, em maio de 2020, como uma forma de aumentar a autoestima das pessoas, que estavam em casa e com as preocupações do momento. Hoje, a campanha é pioneira, sendo a única campanha coletiva (com diversas marcas e lojas) de liquidação na internet, seguindo o modelo da Black Friday, mas voltada especificamente para o mercado de cosméticos e beleza.”

Nesta edição, é estimado que a campanha alcance um crescimento de 20%. “Oferecer uma oportunidade de economizar em diversas marcas e lojas importantes, tendo acesso, em um único lugar, aos melhores produtos do mercado, gera condições mais vantajosas para o cliente”, comenta Cantão.

As condições e descontos oferecidos pelas marcas participantes durante a campanha são exclusivos do evento, sendo passíveis de variação de acordo com cada loja e produto.

Como o pós-pandemia impactou o mercado de cosméticos?

Desde a retomada de eventos presenciais, a busca por produtos de beleza e autocuidado cresceu. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC), o setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos registrou um crescimento de 14,6% no primeiro semestre de 2022, em comparação ao ano passado. Nesse período, produtos de cabelo arrecadaram cerca de US$ 17,3 milhões.

Porém, com o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) acumulado chegando a 11,89% nos últimos 12 meses, os preços do mercado de cosméticos também aumentaram. Um exemplo é o preço dos esmaltes, que subiu em 10,59% acima da inflação acumulada entre maio de 2021 e 2022, conforme dados da Fundação Getulio Vargas (FGV).

