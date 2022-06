Simaria, da dupla 'Simone e Simaria', anuncia que dará pausa na carreira

A cantora Simaria Mendes, da dupla Simone & Simaria, anunciou nesta quinta-feira, 16, que dará uma pausa na carreira.

"Me afastarei dos palcos para cuidar da minha saúde, logo estaremos juntos novamente", escreveu a cantora de 40 anos em seu perfil no Twitter.

Os shows já marcados serão cumpridos por Simone Mendes, que é irmã de Simaria.

O afastamento é por tempo indeterminado e por determinação médica, segundo reportado pelo portal G1, com informações da assessoria da artista.

Em nota enviada ao portal, Simone disse também ao público que "sejam a segunda voz de minha irmã, Simone, na minha ausência. Em breve nos reencontramos".

Me afastarei dos palcos para cuidar da minha saúde, logo estaremos juntos novamente 🙏❤️ — Simaria faz 4.0 (@SimariaMendes) June 16, 2022

Nos últimos meses, desentendimentos entre a dupla se tornaram públicos. Fãs vinham especulando uma separação após um áudio de uma briga das sertanejas vazar na gravação do "Programa do Ratinho", no SBT, e após um atraso de mais de uma hora de Simaria a um show da dupla em Caruaru (PE).

A separação acontece enquanto a dupla divulga o single "Amiga", com clipe lançado em abril.

A dupla Simone e Simaria surgiu em 2012 e ganhou notoriedade por ajudar a popularizar no Brasil o chamado "feminejo". As irmãs, conhecidas pelo apelido de "coleguinhas", foram expoentes da leva de novas duplas e cantoras sertanejas nos últimos anos, que incluíram nomes como Marília Mendonça e Maiara & Maraisa.