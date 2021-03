Simone e Simaria anunciam saída do "The Voice Kids" 2021

Simone e Simaria anunciaram na terça-feira, 9, que não farão mais parte dos jurados da nova temporada do The Voice Kids. O reality show musical da Globo tem previsão de estreia em abril.

Em comunicado à imprensa, as cantoras explicaram que o motivo da saída do programa é a dificuldade de conciliar as gravações com os cuidados relacionados à maternidade, neste momento de pandemia.

Simone tem se dedicado a sua filha recém-nascida Zaya e, por conta da agenda de filmagens e logística envolvendo idas de São Paulo ao Rio de Janeiro, a dupla optou por não continuar na atração em 2021.

"Agradecemos muito a parceria nestes três anos com a TV Globo. Temos o The Voice Kids como uma família e este sentimento não vai mudar. Mas estaremos acompanhando e torcendo pelos grandes talentos que estarão no programa", disse Simaria.

"Agora com a minha bebezinha, não vamos entrar em estúdio, mas esperamos em breve estar com a família The Voice Kids e com os nossos passarinhos que cantam e encantam neste programa", completou Simone.

Simone e Simaria integraram o time de jurados do programa de 2017 a 2020. Das três edições que participaram, foram campeãs duas vezes, com as vozes de Eduarda Brasil e Jeremias Reis.