Enem: prova reunirá milhões de estudantes em todo o país (Getty Images)
Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 8 de novembro de 2026 às 00h01.
Matéria sobre o primeiro dia do Enem 2026, ocorrendo em 8 de novembro. Aborda horários de abertura e fechamento dos portões, documentos obrigatórios para participantes, orientações sobre materiais permitidos e proibições, além de regras específicas para dispositivos eletrônicos. O artigo também explica como consultar o local de prova e destaca a importância do planejamento para evitar atrasos.
O primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 será realizado neste domingo, 8 de novembro, com provas de Linguagens, Ciências Humanas e redação. Os portões dos locais de aplicação serão abertos às 12h e fechados pontualmente às 13h, pelo horário oficial de Brasília. Após esse horário, não será permitida a entrada de participantes.
Para realizar o exame, os candidatos precisam apresentar um documento oficial de identificação com foto, físico ou digital, e utilizar caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente. Também é importante conferir antecipadamente o endereço do local de prova e as regras para objetos pessoais.
O Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela aplicação do exame, orientam os participantes a consultar o Cartão de Confirmação de Inscrição antes de sair de casa. O documento informa o endereço da prova e as condições de atendimento de cada candidato.
As provas começam às 13h30 e terminam às 19h neste primeiro domingo. Os participantes terão cinco horas e meia para responder às questões e produzir a redação, respeitadas as condições específicas de quem tem atendimento especializado autorizado.
O cronograma do Enem 2026 segue o horário oficial de Brasília, inclusive nos estados com fusos horários diferentes.
Confira os horários do primeiro dia de prova:
Por isso, a recomendação é planejar o deslocamento com antecedência, verificar o tempo de trajeto e considerar possíveis atrasos no trânsito ou no transporte público.
O Inep estabelece dois itens obrigatórios para a realização da prova: documento de identificação válido com foto e caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.
Além dos materiais obrigatórios, é recomendado levar:
Os lanches podem ser levados para a sala, mas devem passar por vistoria do chefe de sala. Para a água, a orientação prática é utilizar uma garrafa transparente, preferencialmente sem rótulo, facilitando a inspeção.
Segundo as orientações oficiais do Inep para 2026, os participantes brasileiros podem apresentar os seguintes documentos de identificação:
Também são aceitos documentos digitais com foto, como e-Título, CIN, CNH e RG Digital, desde que apresentados nos respectivos aplicativos oficiais ou pelo aplicativo Gov.br, conforme as regras de cada documento.Fotografias de documentos, capturas de tela, arquivos salvos na galeria do celular e cópias não substituem a apresentação de um documento oficial válido.
Participantes estrangeiros podem utilizar passaporte, Carteira de Registro Nacional Migratório (CRNM), Documento Provisório de Registro Nacional Migratório (DPRNM) e outros documentos previstos no edital. As versões digitais de CRNM e DPRNM são aceitas pelo aplicativo Carteira Digital do Migrante.
O Inep proíbe que participantes mantenham consigo, fora do envelope porta-objetos, materiais não autorizados durante a realização da prova.
Entre os itens que precisam ser guardados estão:
Esses materiais devem ser colocados no envelope porta-objetos fornecido pela equipe de aplicação. O envelope precisa permanecer lacrado, identificado e guardado debaixo da carteira até a saída definitiva do local de prova.
O celular deve ser completamente desligado antes de ser guardado no envelope porta-objetos. Alarmes, notificações e outras funções capazes de produzir sons também precisam estar desativados.O participante pode ser eliminado do Enem se o celular ou outro equipamento eletrônico emitir qualquer som durante a aplicação, mesmo que esteja guardado dentro do envelope.
Por isso, colocar o aparelho apenas no modo silencioso ou avião não é suficiente. A orientação é desligá-lo completamente e verificar se os alarmes estão desativados.
O endereço do local de aplicação está disponível no Cartão de Confirmação de Inscrição, que pode ser consultado na Página do Participante.
Para acessar, é necessário entrar com CPF e senha da conta Gov.br, selecionar a opção "Local de Prova" e abrir o cartão de confirmação.
O documento reúne o número de inscrição, as datas e os horários das provas, o endereço de aplicação, a língua estrangeira escolhida e informações sobre atendimento especializado ou tratamento pelo nome social, quando aplicáveis.
O cartão não é obrigatório para entrar na prova, mas o Inep recomenda levá-lo impresso.
Em 2026, o instituto também disponibilizou uma opção de consulta ao local de prova pelo telefone 0800 616 161. O participante deve selecionar a opção 0, informar o CPF e responder às perguntas de verificação de identidade para receber o endereço de aplicação.
Antes de sair, o candidato deve verificar se está com o documento de identificação válido e com pelo menos uma caneta preta transparente.
Também é importante confirmar o endereço completo do local de aplicação, consultar o trajeto e verificar eventuais diferenças de horário na cidade onde fará a prova.
Quem pretende utilizar documento digital deve abrir o aplicativo oficial antecipadamente e conferir se consegue acessar a identificação. O uso de fotografias ou capturas de tela não é aceito.
Outros cuidados incluem separar água e alimentos, carregar o celular para eventuais necessidades durante o deslocamento e lembrar de desligá-lo completamente antes de entrar na sala de prova.
O exame é dividido em dois domingos e reúne 180 questões objetivas, além de uma redação.
Neste domingo, 8 de novembro, os candidatos responderão a 90 questões, divididas entre Linguagens e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias, além de produzir uma redação dissertativo-argumentativa.
O texto deve ter até 30 linhas e apresentar um ponto de vista sobre o tema proposto, com argumentos e uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos.
A redação é avaliada em cinco competências, com pontuação de até 200 pontos cada, totalizando mil pontos.
O segundo dia de provas será realizado em 15 de novembro, com 90 questões de Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias. Nessa data, o exame começará às 13h30 e terminará às 18h30, pelo horário de Brasília.
Os portões fecham às 13h, pelo horário de Brasília. Não é permitida a entrada de candidatos após esse horário.
As provas começam às 13h30 e terminam às 19h para participantes sem tempo adicional, totalizando cinco horas e meia de aplicação.
Sim. São aceitos documentos digitais com foto, como CNH, CIN, RG Digital e e-Título, apresentados nos aplicativos oficiais válidos. Fotografias e capturas de tela não são aceitas.
Não. O cartão não é obrigatório para entrar no exame, mas o Inep recomenda levar uma versão impressa para facilitar a identificação do local de prova.
Sim. Lanches e bebidas são permitidos, mas podem passar por vistoria da equipe de aplicação. É recomendado utilizar garrafa transparente para transportar água.
Não. O Cartão-Resposta e a Folha de Redação devem ser preenchidos com caneta esferográfica de tinta preta e material transparente. Há regra específica para participantes com atendimento especializado para transtorno do espectro autista, que podem utilizar tinta colorida apenas nas marcações do Caderno de Questões.
O segundo dia de provas será em 15 de novembro, com questões de Matemática e Ciências da Natureza. A aplicação regular terminará às 18h30.