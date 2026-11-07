'Brasil perdeu chance de ajuste gradual. Vai ter que ser no choque', diz Rodrigo Azevedo

O que aconteceu? Rodrigo Azevedo, cofundador da Ibiúna , disse que o Brasil perdeu a chance de fazer um ajuste fiscal gradual e que o caminho agora é o choque

, disse que o Brasil perdeu a chance de fazer um ajuste fiscal gradual e que o caminho agora é o choque Sem condições políticas para isso, ele vê risco de um ajuste desordenado , com dólar e inflação em alta

, com dólar e inflação em alta Solange Srour, do UBS , afirmou que a dívida pode crescer mais de quatro pontos do PIB ao ano com juros altos e crescimento baixo

, afirmou que a dívida pode crescer mais de quatro pontos do PIB ao ano com juros altos e crescimento baixo Os economistas criticaram a proposta de André Lara Resende e a ideia de elevar a meta de inflação

"A gente perdeu a chance no Brasil de fazer ajustes graduais. Vai ter que ser um ajuste de choque." A avaliação é de Rodrigo Azevedo, cofundador da gestora Ibiúna e ex-diretor do Banco Central, e marcou o painel "A economia brasileira no próximo ciclo: desafios e oportunidades", realizado neste sábado, 7, no MBA Brasil, evento realizado pela ONG de mesmo nome em Chicago.

O debate, com Solange Srour, diretora de macroeconomia do UBS, e moderação de Cristiane Schmidt, da MSGÁS e da ABDE, prometia desafios e oportunidades. Os desafios, porém, ocuparam quase todo o tempo da discussão.

Rodrigo Azevedo, Solange Srour e Cristiane Schmidt (Divulgação MBA Brasil)

Por que o ajuste gradual perdeu força

Azevedo comparou o país a uma empresa endividada. Se ela promete reduzir a alavancagem e os credores acreditam, o custo de capital cai antes mesmo de a dívida baixar. Para ele, o Brasil não tem mais esse crédito, depois de um teto de gastos e de um arcabouço fiscal que não funcionaram. "Os investidores não dão o benefício da dúvida", disse.

Como também não vê condições políticas para um ajuste de choque ordenado, o gestor acredita que o país pode ser empurrado para o pior cenário. Nele, o câmbio dispara, a inflação sobe e a economia afunda. Como os gastos públicos são fixados em valores nominais, a inflação reduz o valor real das despesas e faz o ajuste "que você não queria fazer".

Solange defendeu um meio-termo. Para ela, um ajuste de "um ponto e meio agora e depois a gente vê" não sobrevive às pressões políticas. O caminho seria anunciar de uma vez uma agenda que gere economia ao longo dos anos, como no governo Temer, quando o juro real caiu de quase 8% para menos de 3%.

Juros, dívida e gasto obrigatório

Cristiane lembrou que a dívida bruta passou de cerca de 56% do PIB em 2014 para 72% em 2022 e está em 83% hoje. Solange projetou que, com juros altos e crescimento baixo, ela pode subir mais de quatro pontos por ano. "As empresas estão, de fato, com a corda no pescoço", afirmou.

Para a economista do UBS, não há saída sem mexer no gasto obrigatório, que soma cerca de 90% do orçamento, e não necessariamente cortando, mas fazendo essas despesas crescerem mais devagar.

Isso passa pela indexação do salário mínimo, pela Previdência, pelos pisos de saúde e educação e pelo desenho dos programas sociais. Ela acrescentou que o choque de credibilidade hoje precisa ser maior do que na era Temer, porque o juro real americano saiu de zero para algo entre 2,5% e 3%.

Azevedo atribuiu os juros altos ao modelo de política econômica dos governos do PT, em que o gasto "está pisando no acelerador" e o Banco Central precisa pisar no freio.

E as oportunidades?

Elas apareceram só no fim. Azevedo lembrou que empresas como a Ambev nasceram no caos dos anos de hiperinflação. "O governo, quando está falido e desesperado, faz muita burrada. E isso dá muita oportunidade", afirmou.

Cristiane encerrou com um apelo à plateia de estudantes: "Não desistam do Brasil."

*A reportagem viajou para Chicago a convite da MBA Brasil