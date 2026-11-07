Caravana de Natal da Coca-Cola vai percorrer 7 estados do Brasil; veja datas e cidades de 2026

Caravana de Natal da Coca-Cola 2026: programação começa em 9 de novembro, com saída por Osasco e Barueri, na Grande São Paulo (Reprodução / Junior Dias)
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Publicado em 7 de novembro de 2026 às 06h24.
Os caminhões iluminados da Caravana de Natal da Coca-Cola já têm data para voltar às ruas. A programação de 2026 da Coca-Cola FEMSA Brasil começa em 9 de novembro e segue até 22 de dezembro, com previsão de passar por 94 cidades de sete estados.
O roteiro reúne municípios de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A operação terá duas comitivas de cinco caminhões, com iluminação, cenários e recursos audiovisuais que acompanham o desfile.
Entre os destaques estão a passagem pela capital paulista durante a inauguração da Árvore de Natal, em 14 de novembro, e as apresentações em Canela e Gramado, previstas para 10 de dezembro.
A edição apresenta cinco cenários, organizados como capítulos de uma história contada durante o deslocamento dos caminhões.
A Fábrica da Magia abre a apresentação com uma ambientação de fantasia. A Vila do Casal Noel leva a referência à casa dos personagens natalinos, enquanto os Ursos Patinadores acrescentam movimento ao desfile.
Já a Mágica ao Vivo reúne efeitos visuais e audiovisuais. O cenário O Presente encerra a sequência com uma proposta ligada à troca de afeto entre as pessoas.
O calendário abaixo reúne a programação divulgada para as comitivas da Coca-Cola FEMSA Brasil. Outras operações regionais da marca podem ter roteiros próprios.
O percurso começa na Grande São Paulo e segue pelo interior, litoral e Serra da Mantiqueira. Na capital, estão previstas passagens de 12 a 15 de novembro, incluindo a participação na inauguração da Árvore de Natal.
O roteiro da FEMSA no estado inclui cidades do Sul Fluminense e da Região Serrana. A passagem por Teresópolis, prevista para 30 de novembro, ainda não foi confirmada.
Em Minas, a programação começa em Juiz de Fora e inclui municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte. A capital mineira recebe os caminhões em 5 de dezembro.
A etapa sul-mato-grossense começa em Três Lagoas. Depois, a caravana segue para Campo Grande e encerra o roteiro estadual com passagens por Itaporã e Dourados.
O Paraná receberá as duas comitivas em diferentes momentos. As primeiras apresentações listadas acontecem em novembro; em dezembro, o roteiro chega ao norte do estado e à Região Metropolitana de Curitiba.
Em Santa Catarina, a primeira parada divulgada é Chapecó, em novembro. O calendário é retomado em dezembro, com passagens pelo litoral e pelo Vale do Itajaí, até o encerramento em Joinville.
O roteiro gaúcho inclui Canela e Gramado, destinos associados às celebrações natalinas da Serra Gaúcha. As duas cidades recebem os caminhões em 10 de dezembro, um dia antes da passagem por Porto Alegre.