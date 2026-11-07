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Caravana de Natal da Coca-Cola vai percorrer 7 estados do Brasil; veja datas e cidades de 2026

Calendário inclui capitais, cidades do interior e destinos como Campos do Jordão e Gramado, com apresentações até 22 de dezembro

Caravana de Natal da Coca-Cola 2026: programação começa em 9 de novembro, com saída por Osasco e Barueri, na Grande São Paulo (Reprodução / Junior Dias)

Caravana de Natal da Coca-Cola 2026: programação começa em 9 de novembro, com saída por Osasco e Barueri, na Grande São Paulo (Reprodução / Junior Dias)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 7 de novembro de 2026 às 06h24.

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Os caminhões iluminados da Caravana de Natal da Coca-Cola já têm data para voltar às ruas. A programação de 2026 da Coca-Cola FEMSA Brasil começa em 9 de novembro e segue até 22 de dezembro, com previsão de passar por 94 cidades de sete estados.

O roteiro reúne municípios de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A operação terá duas comitivas de cinco caminhões, com iluminação, cenários e recursos audiovisuais que acompanham o desfile.

Entre os destaques estão a passagem pela capital paulista durante a inauguração da Árvore de Natal, em 14 de novembro, e as apresentações em Canela e Gramado, previstas para 10 de dezembro.

O que terá na Caravana de Natal de 2026?

A edição apresenta cinco cenários, organizados como capítulos de uma história contada durante o deslocamento dos caminhões.

A Fábrica da Magia abre a apresentação com uma ambientação de fantasia. A Vila do Casal Noel leva a referência à casa dos personagens natalinos, enquanto os Ursos Patinadores acrescentam movimento ao desfile.

Já a Mágica ao Vivo reúne efeitos visuais e audiovisuais. O cenário O Presente encerra a sequência com uma proposta ligada à troca de afeto entre as pessoas.

Veja as datas e cidades da Caravana de Natal da Coca-Cola

O calendário abaixo reúne a programação divulgada para as comitivas da Coca-Cola FEMSA Brasil. Outras operações regionais da marca podem ter roteiros próprios.

São Paulo

O percurso começa na Grande São Paulo e segue pelo interior, litoral e Serra da Mantiqueira. Na capital, estão previstas passagens de 12 a 15 de novembro, incluindo a participação na inauguração da Árvore de Natal.

  • 9/11: Osasco e Barueri
  • 10/11: São Caetano do Sul e Guarulhos
  • 11/11: Santo André e São Bernardo do Campo
  • 12 e 13/11: São Paulo
  • 14/11: São Paulo — inauguração da Árvore de Natal
  • 15/11: Ferraz de Vasconcelos e São Paulo, na Zona Leste
  • 16/11: Santa Bárbara d’Oeste e Piracicaba
  • 17/11: Cosmópolis e Limeira
  • 18/11: Sumaré e Americana
  • 20/11: Campinas e Indaiatuba
  • 21/11: Jundiaí
  • 22/11: São José dos Campos e Caçapava
  • 23/11: Mogi das Cruzes e Suzano
  • 24/11: Praia Grande e Guarujá
  • 25/11: São Vicente e Santos
  • 26/11: Campos do Jordão
  • 9/12: São José do Rio Preto
  • 10/12: Bauru
  • 11/12: Marília
  • 12/12: Araçatuba

Rio de Janeiro

O roteiro da FEMSA no estado inclui cidades do Sul Fluminense e da Região Serrana. A passagem por Teresópolis, prevista para 30 de novembro, ainda não foi confirmada.

  • 27/11: Resende
  • 28/11: Porto Real e Volta Redonda
  • 29/11: Petrópolis
  • 30/11: Teresópolis — data a confirmar

Minas Gerais

Em Minas, a programação começa em Juiz de Fora e inclui municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte. A capital mineira recebe os caminhões em 5 de dezembro.

  • 2/12: Juiz de Fora
  • 3/12: Itabirito
  • 4/12: Betim e Contagem
  • 5/12: Belo Horizonte
  • 6/12: Ribeirão das Neves e Nova Lima
  • 7/12: Divinópolis

Mato Grosso do Sul

A etapa sul-mato-grossense começa em Três Lagoas. Depois, a caravana segue para Campo Grande e encerra o roteiro estadual com passagens por Itaporã e Dourados.

  • 13/12: Três Lagoas
  • 16/12: Campo Grande
  • 17/12: Itaporã e Dourados

Paraná

O Paraná receberá as duas comitivas em diferentes momentos. As primeiras apresentações listadas acontecem em novembro; em dezembro, o roteiro chega ao norte do estado e à Região Metropolitana de Curitiba.

  • 23/11: Ponta Grossa
  • 24/11: Guarapuava
  • 25/11: Toledo e Cascavel
  • 26/11: Foz do Iguaçu
  • 19/12: Maringá e Sarandi
  • 20/12: Londrina e Cambé
  • 22/12: Curitiba e São José dos Pinhais

Santa Catarina

Em Santa Catarina, a primeira parada divulgada é Chapecó, em novembro. O calendário é retomado em dezembro, com passagens pelo litoral e pelo Vale do Itajaí, até o encerramento em Joinville.

  • 28/11: Chapecó
  • 16/12: Tubarão e Criciúma
  • 17/12: São José e Florianópolis
  • 18/12: Antônio Carlos e Biguaçu
  • 19/12: Itajaí e Camboriú
  • 20/12: Blumenau
  • 21/12: Pomerode e Jaraguá do Sul
  • 22/12: Joinville

Rio Grande do Sul

O roteiro gaúcho inclui Canela e Gramado, destinos associados às celebrações natalinas da Serra Gaúcha. As duas cidades recebem os caminhões em 10 de dezembro, um dia antes da passagem por Porto Alegre.

  • 29/11: Passo Fundo
  • 30/11: Santa Maria
  • 1º/12: Lajeado e Estrela
  • 2/12: Vera Cruz e Santa Cruz do Sul
  • 4/12: Bagé
  • 5/12: Pelotas
  • 8/12: Farroupilha e Caxias do Sul
  • 9/12: Três Coroas e Igrejinha
  • 10/12: Canela e Gramado
  • 11/12: Porto Alegre
  • 12/12: Esteio e Sapucaia do Sul
  • 13/12: Novo Hamburgo e São Leopoldo
  • 14/12: Canoas, Cachoeirinha e Gravataí
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