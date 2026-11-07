Caravana de Natal da Coca-Cola vai percorrer 7 estados do Brasil; veja datas e cidades de 2026

Os caminhões iluminados da Caravana de Natal da Coca-Cola já têm data para voltar às ruas. A programação de 2026 da Coca-Cola FEMSA Brasil começa em 9 de novembro e segue até 22 de dezembro, com previsão de passar por 94 cidades de sete estados.

O roteiro reúne municípios de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A operação terá duas comitivas de cinco caminhões, com iluminação, cenários e recursos audiovisuais que acompanham o desfile.

Entre os destaques estão a passagem pela capital paulista durante a inauguração da Árvore de Natal, em 14 de novembro, e as apresentações em Canela e Gramado, previstas para 10 de dezembro.

O que terá na Caravana de Natal de 2026?

A edição apresenta cinco cenários, organizados como capítulos de uma história contada durante o deslocamento dos caminhões.

A Fábrica da Magia abre a apresentação com uma ambientação de fantasia. A Vila do Casal Noel leva a referência à casa dos personagens natalinos, enquanto os Ursos Patinadores acrescentam movimento ao desfile.

Já a Mágica ao Vivo reúne efeitos visuais e audiovisuais. O cenário O Presente encerra a sequência com uma proposta ligada à troca de afeto entre as pessoas.

Veja as datas e cidades da Caravana de Natal da Coca-Cola

O calendário abaixo reúne a programação divulgada para as comitivas da Coca-Cola FEMSA Brasil. Outras operações regionais da marca podem ter roteiros próprios.

São Paulo

O percurso começa na Grande São Paulo e segue pelo interior, litoral e Serra da Mantiqueira. Na capital, estão previstas passagens de 12 a 15 de novembro, incluindo a participação na inauguração da Árvore de Natal.

9/11: Osasco e Barueri

Osasco e Barueri 10/11: São Caetano do Sul e Guarulhos

São Caetano do Sul e Guarulhos 11/11: Santo André e São Bernardo do Campo

Santo André e São Bernardo do Campo 12 e 13/11: São Paulo

São Paulo 14/11: São Paulo — inauguração da Árvore de Natal

São Paulo — inauguração da Árvore de Natal 15/11: Ferraz de Vasconcelos e São Paulo, na Zona Leste

Ferraz de Vasconcelos e São Paulo, na Zona Leste 16/11: Santa Bárbara d’Oeste e Piracicaba

Santa Bárbara d’Oeste e Piracicaba 17/11: Cosmópolis e Limeira

Cosmópolis e Limeira 18/11: Sumaré e Americana

Sumaré e Americana 20/11: Campinas e Indaiatuba

Campinas e Indaiatuba 21/11: Jundiaí

Jundiaí 22/11: São José dos Campos e Caçapava

São José dos Campos e Caçapava 23/11: Mogi das Cruzes e Suzano

Mogi das Cruzes e Suzano 24/11: Praia Grande e Guarujá

Praia Grande e Guarujá 25/11: São Vicente e Santos

São Vicente e Santos 26/11: Campos do Jordão

Campos do Jordão 9/12: São José do Rio Preto

São José do Rio Preto 10/12: Bauru

Bauru 11/12: Marília

Marília 12/12: Araçatuba

Rio de Janeiro

O roteiro da FEMSA no estado inclui cidades do Sul Fluminense e da Região Serrana. A passagem por Teresópolis, prevista para 30 de novembro, ainda não foi confirmada.

27/11: Resende

Resende 28/11: Porto Real e Volta Redonda

Porto Real e Volta Redonda 29/11: Petrópolis

Petrópolis 30/11: Teresópolis — data a confirmar

Minas Gerais

Em Minas, a programação começa em Juiz de Fora e inclui municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte. A capital mineira recebe os caminhões em 5 de dezembro.

2/12: Juiz de Fora

Juiz de Fora 3/12: Itabirito

Itabirito 4/12: Betim e Contagem

Betim e Contagem 5/12: Belo Horizonte

Belo Horizonte 6/12: Ribeirão das Neves e Nova Lima

Ribeirão das Neves e Nova Lima 7/12: Divinópolis

Mato Grosso do Sul

A etapa sul-mato-grossense começa em Três Lagoas. Depois, a caravana segue para Campo Grande e encerra o roteiro estadual com passagens por Itaporã e Dourados.

13/12: Três Lagoas

Três Lagoas 16/12: Campo Grande

Campo Grande 17/12: Itaporã e Dourados

Paraná

O Paraná receberá as duas comitivas em diferentes momentos. As primeiras apresentações listadas acontecem em novembro; em dezembro, o roteiro chega ao norte do estado e à Região Metropolitana de Curitiba.

23/11: Ponta Grossa

Ponta Grossa 24/11: Guarapuava

Guarapuava 25/11: Toledo e Cascavel

Toledo e Cascavel 26/11: Foz do Iguaçu

Foz do Iguaçu 19/12: Maringá e Sarandi

Maringá e Sarandi 20/12: Londrina e Cambé

Londrina e Cambé 22/12: Curitiba e São José dos Pinhais

Santa Catarina

Em Santa Catarina, a primeira parada divulgada é Chapecó, em novembro. O calendário é retomado em dezembro, com passagens pelo litoral e pelo Vale do Itajaí, até o encerramento em Joinville.

28/11: Chapecó

Chapecó 16/12: Tubarão e Criciúma

Tubarão e Criciúma 17/12: São José e Florianópolis

São José e Florianópolis 18/12: Antônio Carlos e Biguaçu

Antônio Carlos e Biguaçu 19/12: Itajaí e Camboriú

Itajaí e Camboriú 20/12: Blumenau

Blumenau 21/12: Pomerode e Jaraguá do Sul

Pomerode e Jaraguá do Sul 22/12: Joinville

Rio Grande do Sul

O roteiro gaúcho inclui Canela e Gramado, destinos associados às celebrações natalinas da Serra Gaúcha. As duas cidades recebem os caminhões em 10 de dezembro, um dia antes da passagem por Porto Alegre.