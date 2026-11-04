Netflix testa IA que recomenda filmes e séries conforme o seu humor

RESUMO ＋ A Netflix começou a testar o AI Discover, uma aba que recomenda filmes e séries a partir dos interesses do assinante naquele momento. A estreia é limitada a um grupo nos Estados Unidos, em inglês e em TVs compatíveis, sem data anunciada para o Brasil.

A Netflix começou a liberar, na terça-feira, 3 de novembro, o AI Discover, uma nova aba para encontrar filmes e séries no aplicativo para TVs. O recurso usa inteligência artificial para sugerir opções conforme o que o assinante está com vontade de assistir.

Segundo o anúncio da empresa, a novidade ainda é experimental e chega primeiro a um grupo restrito de usuários nos Estados Unidos. A distribuição começa para quem utiliza a Netflix em inglês em televisores compatíveis.

Como funciona o AI Discover

A navegação parte de temas, como conteúdos leves, terror, filmes para assistir em família ou produções rápidas. Cada opção traz uma prévia em vídeo. Ao escolher uma delas, o usuário recebe indicações e pode refinar a seleção com novos temas ou pedir alternativas.

Um botão ao lado das opções de reprodução e de inclusão na lista permite ajustar as recomendações. O assinante pode manter uma sugestão ou pedir que determinado título não volte a aparecer dentro do AI Discover.

O lançamento dá continuidade à aposta da Netflix em IA generativa para recomendar conteúdo. A proposta é tornar a escolha mais interativa: além de receber uma lista, o usuário indica o que procura e corrige sugestões que não combinam com aquele momento.

Qual é a diferença para a busca com IA no celular?

O AI Discover é diferente da busca conversacional anunciada pela Netflix em maio de 2025, dentro de uma atualização que também apresentou vídeos curtos e mudanças na interface.

Na experiência para iPhone e iPad, o assinante pode escrever pedidos com suas próprias palavras e acrescentar detalhes para refinar os resultados. A central de ajuda da plataforma ainda descreve essa busca como uma versão beta limitada, com adesão voluntária. O usuário contemplado pode ativá-la no aplicativo e voltar à busca padrão quando quiser.

Já a primeira experiência do AI Discover nas TVs organiza a navegação por temas selecionáveis. A Netflix pretende usar os testes e o retorno dos assinantes para decidir quais recursos serão mantidos, modificados ou incorporados à experiência principal.