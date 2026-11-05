Lançamentos da HBO Max em novembro de 2026: veja os filmes e as séries

O mês de novembro começa recheado de estreias na HBO Max, trazendo produções originais de peso e grandes eventos ao vivo para renovar o catálogo do streaming. A plataforma aposta na continuação de dramas premiados, em novas temporadas de séries brasileiras aclamadas e em uma seleção variada de filmes e docusséries.
Entre os destaques das séries, os holofotes se voltam para a 4ª temporada de A Idade Dourada, e o retorno nacional da 2ª temporada de Cidade de Deus: A Luta Não Para. A programação esportiva traz as partidas decisivas da Champions League ao longo do mês.
Já para os filmes e documentários, chegam ao catálogo o premiado romance Me Chame pelo Seu Nome, além de títulos do cinema nacional como Estômago, Chacrinha e Malasartes e o Duelo com a Morte. A docussérie O Assassinato do Galo do Ouro completa as estreias de true crime.
Confira a lista completa de lançamentos da HBO Max em novembro de 2026:
Séries que entram na HBO Max em novembro
- A Idade Dourada: Temporada 4 | 01/11/2026
- Line of Fire | 05/11/2026
- Melania Rea | 06/11/2026
- Cidade de Deus: A Luta Não Para: Temporada 2 | 08/11/2026
- Aeroporto Área Restrita: Temporada 8 | 11/11/2026
- Noite de Paz | 13/11/2026
- Presente | 14/11/2026
- Ravalear | 20/11/2026
- Oobah: Scams for a Better Tomorrow | 22/11/2026
Filmes que entram na HBO Max em novembro
- Pedro Coelho | 04/11/2026
- Carrossel | 04/11/2026
- Carrossel 2 | 04/11/2026
- O Peixe Pout-Pout | 06/11/2026
- As Mães de Chico Xavier | 11/11/2026
- Bilhete de Fuga | 14/11/2026
- Um Certo Capitão Lockhart | 18/11/2026
- Me Chame pelo Seu Nome | 18/11/2026
- Malasartes e o Duelo com a Morte | 18/11/2026
- Estômago | 18/11/2026
- O Advogado de Deus | 20/11/2026
- A Season of Promise | 25/11/2026
- Chacrinha | 25/11/2026
- Crô | 25/11/2026
- Pai em Tempo Integral | 27/11/2026
Documentários, Docusséries e True Crime
- Narrativas Negras Não Contadas: Temporada 3 | 05/11/2026
- O Assassinato do Galo do Ouro | 12/11/2026
- Caçadores da Verdade | 13/11/2026
- Clangold: Roubo em Berlim | 13/11/2026
- Quando uma Testemunha Se Retrata | 17/11/2026
- Do Outro Lado da Linha de Ajuda | 18/11/2026
- People Magazine: Sobrevivendo a Um Serial Killer: Temporada 2 | 25/11/2026
- Haight Family: NEFA Special | 25/11/2026
- Os Irmãos Tate: Império Tóxico | 25/11/2026
- Ao Menor Toque | 25/11/2026
- Os Segelström: A Arte da Enganação | 27/11/2026
- O Zoológico Amaldiçoado | 27/11/2026
- O Caso Linares | 27/11/2026
- The Buffalo Miracle | 28/11/2026
Esportes Ao Vivo
- Champions League (Rodadas 4 e 5) | 03, 04, 24 e 25/11/2026
Novelas e Realities
- Mãe | 02/11/2026
- Chefs de Alto Nível com Gordon Ramsay: Temporada 5 | 02/11/2026
- Harry Potter: Bruxos da Confeitaria: Temporada 3 | 04/11/2026
- Leyla | 30/11/2026
- Entre Fãs com Tiago Abravanel | Estreia em novembro
Infantil e Animação
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- O Show da Luna: Temporada 9 | 02/11/2026
- Blippi Wonders: Temporadas 1 e 2 | 09/11/2026
- Adult Swim Smalls: Temporadas 1 a 3 | 13, 20 e 27/11/2026
- Karters | 30/11/2026