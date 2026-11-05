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Lançamentos da HBO Max em novembro de 2026: veja os filmes e as séries

4ª temporada de 'A Idade Dourada', 2ª temporada de 'Cidade de Deus: A Luta Não Para' e jogos ao vivo da Champions League destacam o mês

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 13h16.

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O mês de novembro começa recheado de estreias na HBO Max, trazendo produções originais de peso e grandes eventos ao vivo para renovar o catálogo do streaming. A plataforma aposta na continuação de dramas premiados, em novas temporadas de séries brasileiras aclamadas e em uma seleção variada de filmes e docusséries.

Entre os destaques das séries, os holofotes se voltam para a 4ª temporada de A Idade Dourada, e o retorno nacional da 2ª temporada de Cidade de Deus: A Luta Não Para. A programação esportiva traz as partidas decisivas da Champions League ao longo do mês.

Já para os filmes e documentários, chegam ao catálogo o premiado romance Me Chame pelo Seu Nome, além de títulos do cinema nacional como Estômago, Chacrinha e Malasartes e o Duelo com a Morte. A docussérie O Assassinato do Galo do Ouro completa as estreias de true crime.

Confira a lista completa de lançamentos da HBO Max em novembro de 2026:

Séries que entram na HBO Max em novembro

  • A Idade Dourada: Temporada 4 | 01/11/2026
  • Line of Fire | 05/11/2026
  • Melania Rea | 06/11/2026
  • Cidade de Deus: A Luta Não Para: Temporada 2 | 08/11/2026
  • Aeroporto Área Restrita: Temporada 8 | 11/11/2026
  • Noite de Paz | 13/11/2026
  • Presente | 14/11/2026
  • Ravalear | 20/11/2026
  • Oobah: Scams for a Better Tomorrow | 22/11/2026

Filmes que entram na HBO Max em novembro

  • Pedro Coelho | 04/11/2026
  • Carrossel | 04/11/2026
  • Carrossel 2 | 04/11/2026
  • O Peixe Pout-Pout | 06/11/2026
  • As Mães de Chico Xavier | 11/11/2026
  • Bilhete de Fuga | 14/11/2026
  • Um Certo Capitão Lockhart | 18/11/2026
  • Me Chame pelo Seu Nome | 18/11/2026
  • Malasartes e o Duelo com a Morte | 18/11/2026
  • Estômago | 18/11/2026
  • O Advogado de Deus | 20/11/2026
  • A Season of Promise | 25/11/2026
  • Chacrinha | 25/11/2026
  • Crô | 25/11/2026
  • Pai em Tempo Integral | 27/11/2026

Documentários, Docusséries e True Crime

  • Narrativas Negras Não Contadas: Temporada 3 | 05/11/2026
  • O Assassinato do Galo do Ouro | 12/11/2026
  • Caçadores da Verdade | 13/11/2026
  • Clangold: Roubo em Berlim | 13/11/2026
  • Quando uma Testemunha Se Retrata | 17/11/2026
  • Do Outro Lado da Linha de Ajuda | 18/11/2026
  • People Magazine: Sobrevivendo a Um Serial Killer: Temporada 2 | 25/11/2026
  • Haight Family: NEFA Special | 25/11/2026
  • Os Irmãos Tate: Império Tóxico | 25/11/2026
  • Ao Menor Toque | 25/11/2026
  • Os Segelström: A Arte da Enganação | 27/11/2026
  • O Zoológico Amaldiçoado | 27/11/2026
  • O Caso Linares | 27/11/2026
  • The Buffalo Miracle | 28/11/2026

Esportes Ao Vivo

  • Champions League (Rodadas 4 e 5) | 03, 04, 24 e 25/11/2026

Novelas e Realities

  • Mãe | 02/11/2026
  • Chefs de Alto Nível com Gordon Ramsay: Temporada 5 | 02/11/2026
  • Harry Potter: Bruxos da Confeitaria: Temporada 3 | 04/11/2026
  • Leyla | 30/11/2026
  • Entre Fãs com Tiago Abravanel | Estreia em novembro

Infantil e Animação

    • O Show da Luna: Temporada 9 | 02/11/2026
    • Blippi Wonders: Temporadas 1 e 2 | 09/11/2026
    • Adult Swim Smalls: Temporadas 1 a 3 | 13, 20 e 27/11/2026
    • Karters | 30/11/2026
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