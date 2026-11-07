Quais são os 50 filmes mais assistidos da história do cinema? Ranking mostra os maiores sucessos

Antes de Jack e Rose subirem a bordo do Titanic ou de os Vingadores se reunirem para enfrentar Thanos, 33 pessoas se sentaram no Grand Café, em Paris, para ver imagens em movimento. Era 28 de dezembro de 1895, e a sessão pública dos irmãos Lumière, com dez filmes curtos, se tornaria um marco no nascimento do cinema.

Mais de um século e milhares de filmes depois, o cinema deixou sua marca na cultura pop. A Marcha Imperial de "Star Wars" anuncia Darth Vader antes mesmo que ele apareça na tela. A cena de Jack e Rose de braços abertos na proa em "Titanic" virou pose de foto. E o "continue a nadar", da Dory, de "Procurando o Nemo", virou lema para que a gente siga perseverando, mesmo quando a vida apresenta dificuldades.

Alguns desses clássicos da cultura pop também estão entre os maiores sucessos de bilheteria do cinema. Com base nos dados do Box Office Mojo, veja quais são os 50 filmes que mais arrecadaram no mundo e quanto cada um faturou:

Os 50 filmes mais assistidos da história do cinema

"Vingadores: Ultimato" (2019) — US$ 2.942.318.540 "Avatar" (2009) — US$ 2.923.710.708 "Homem-Aranha: Um Novo Dia" (2026) — US$ 2.519.622.766 "Avatar: O Caminho da Água" (2022) — US$ 2.334.484.620 "Ne Zha 2: O Renascer da Alma" (2025) — US$ 2.270.700.370 "Titanic" (1997) — US$ 2.264.812.968 "Star Wars: O Despertar da Força" (2015) — US$ 2.071.310.218 "Vingadores: Guerra Infinita" (2018) — US$ 2.052.415.039 "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa" (2021) — US$ 1.921.426.073 "Zootopia 2" (2025) — US$ 1.870.309.291 "A Odisseia" (2026) — US$ 1.799.231.435 "Divertida Mente 2" (2024) — US$ 1.698.863.816 "Jurassic World: O Mundo dos Dinossauros" (2015) — US$ 1.671.537.444 "O Rei Leão" (2019) — US$ 1.662.020.819 "Os Vingadores" (2012) — US$ 1.520.538.536 "Velozes & Furiosos 7" (2015) — US$ 1.515.342.457 "Top Gun: Maverick" (2022) — US$ 1.503.260.455 "Avatar: Fogo e Cinzas" (2025) — US$ 1.485.999.890 "Frozen 2" (2019) — US$ 1.453.683.476 "Barbie" (2023) — US$ 1.447.138.421 "Vingadores: Era de Ultron" (2015) — US$ 1.405.018.048 "Super Mario Bros. O Filme" (2023) — US$ 1.360.783.214 "Pantera Negra" (2018) — US$ 1.349.926.083 "Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2" (2011) — US$ 1.342.945.821 "Deadpool & Wolverine" (2024) — US$ 1.338.073.645 "Star Wars: Os Últimos Jedi" (2017) — US$ 1.334.407.706 "Frozen: Uma Aventura Congelante" (2013) — US$ 1.310.317.561 "Jurassic World: Reino Ameaçado" (2018) — US$ 1.308.566.455 "A Bela e a Fera" (2017) — US$ 1.266.115.964 "Os Incríveis 2" (2018) — US$ 1.243.225.667 "Velozes & Furiosos 8" (2017) — US$ 1.236.009.236 "Homem de Ferro 3" (2013) — US$ 1.215.577.205 "Minions" (2015) — US$ 1.159.457.503 "Capitão América: Guerra Civil" (2016) — US$ 1.155.046.416 "Aquaman" (2018) — US$ 1.152.028.393 "Toy Story 5" (2026) — US$ 1.149.397.987 "O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei" (2003) — US$ 1.138.063.541 "Homem-Aranha: Longe de Casa" (2019) — US$ 1.132.723.226 "Capitã Marvel" (2019) — US$ 1.131.416.446 "Transformers: O Lado Oculto da Lua" (2011) — US$ 1.123.794.079 "007: Operação Skyfall" (2012) — US$ 1.110.187.241 "Transformers: A Era da Extinção" (2014) — US$ 1.105.261.713 "Jurassic Park: O Parque dos Dinossauros" (1993) — US$ 1.103.137.937 "Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge" (2012) — US$ 1.085.429.692 "Coringa" (2019) — US$ 1.078.958.629 "Star Wars: A Ascensão Skywalker" (2019) — US$ 1.077.022.372 "Toy Story 4" (2019) — US$ 1.073.841.394 "Toy Story 3" (2010) — US$ 1.067.316.101 "Piratas do Caribe: O Baú da Morte" (2006) — US$ 1.066.180.703 "Moana 2" (2024) — US$ 1.059.242.164

Franquia 'Avatar' tem dois filmes no topo

A franquia de James Cameron ocupa duas das cinco primeiras posições do ranking mundial. "Avatar" (2009) aparece em segundo lugar, com US$ 2,92 bilhões, cerca de US$ 18,6 milhões atrás de "Vingadores: Ultimato". Já "Avatar: O Caminho da Água" (2022) ocupa a quarta posição, com US$ 2,33 bilhões.

O retorno ao planeta de Pandora, 13 anos depois do primeiro filme, ajudou a levar a arrecadação dos dois longas a US$ 5,26 bilhões. A franquia ainda emplacou "Avatar: Fogo e Cinzas" (2025) no top 20. O terceiro filme aparece em 18º lugar, com US$ 1,49 bilhão.

'Homem-Aranha: Um Novo Dia' estreou em 2026 e já está no pódio

O novo filme de Tom Holland como Peter Parker virou um sucesso mundial no ano de estreia. Com US$ 2,52 bilhões arrecadados nos cinemas, "Homem-Aranha: Um Novo Dia" conquistou a terceira maior bilheteria da história, atrás apenas de "Vingadores: Ultimato" e "Avatar".

O longa também superou "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa", que faturou US$ 1,92 bilhão e ocupa a nona posição no ranking do Box Office Mojo.

'Titanic', de 1997, ocupa o sexto lugar no ranking

Quase três décadas depois de levar Jack e Rose às telas, "Titanic" segue entre as maiores bilheterias da história. O romance de James Cameron arrecadou US$ 2,26 bilhões no mundo e aparece em sexto lugar no ranking do Box Office Mojo, com apenas US$ 5,9 milhões a menos que a animação chinesa "Ne Zha 2: O Renascer da Alma", de 2025, a quinta colocada.