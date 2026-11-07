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Quais são os 50 filmes mais assistidos da história do cinema? Ranking mostra os maiores sucessos

De 'Titanic' a 'Homem-Aranha: Um Novo Dia', veja quanto arrecadaram os 50 maiores sucessos de bilheteria do cinema.

"Avatar": dois filmes da franquia estão no topo do ranking de filmes mais assistidos da história (Reprodução/Disney)

"Avatar": dois filmes da franquia estão no topo do ranking de filmes mais assistidos da história (Reprodução/Disney)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 7 de novembro de 2026 às 05h44.

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Antes de Jack e Rose subirem a bordo do Titanic ou de os Vingadores se reunirem para enfrentar Thanos, 33 pessoas se sentaram no Grand Café, em Paris, para ver imagens em movimento. Era 28 de dezembro de 1895, e a sessão pública dos irmãos Lumière, com dez filmes curtos, se tornaria um marco no nascimento do cinema.

Mais de um século e milhares de filmes depois, o cinema deixou sua marca na cultura pop. A Marcha Imperial de "Star Wars" anuncia Darth Vader antes mesmo que ele apareça na tela. A cena de Jack e Rose de braços abertos na proa em "Titanic" virou pose de foto. E o "continue a nadar", da Dory, de "Procurando o Nemo", virou lema para que a gente siga perseverando, mesmo quando a vida apresenta dificuldades.

Alguns desses clássicos da cultura pop também estão entre os maiores sucessos de bilheteria do cinema. Com base nos dados do Box Office Mojo, veja quais são os 50 filmes que mais arrecadaram no mundo e quanto cada um faturou:

Os 50 filmes mais assistidos da história do cinema

  1. "Vingadores: Ultimato" (2019) — US$ 2.942.318.540
  2. "Avatar" (2009) — US$ 2.923.710.708
  3. "Homem-Aranha: Um Novo Dia" (2026) — US$ 2.519.622.766
  4. "Avatar: O Caminho da Água" (2022) — US$ 2.334.484.620
  5. "Ne Zha 2: O Renascer da Alma" (2025) — US$ 2.270.700.370
  6. "Titanic" (1997) — US$ 2.264.812.968
  7. "Star Wars: O Despertar da Força" (2015) — US$ 2.071.310.218
  8. "Vingadores: Guerra Infinita" (2018) — US$ 2.052.415.039
  9. "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa" (2021) — US$ 1.921.426.073
  10. "Zootopia 2" (2025) — US$ 1.870.309.291
  11. "A Odisseia" (2026) — US$ 1.799.231.435
  12. "Divertida Mente 2" (2024) — US$ 1.698.863.816
  13. "Jurassic World: O Mundo dos Dinossauros" (2015) — US$ 1.671.537.444
  14. "O Rei Leão" (2019) — US$ 1.662.020.819
  15. "Os Vingadores" (2012) — US$ 1.520.538.536
  16. "Velozes & Furiosos 7" (2015) — US$ 1.515.342.457
  17. "Top Gun: Maverick" (2022) — US$ 1.503.260.455
  18. "Avatar: Fogo e Cinzas" (2025) — US$ 1.485.999.890
  19. "Frozen 2" (2019) — US$ 1.453.683.476
  20. "Barbie" (2023) — US$ 1.447.138.421
  21. "Vingadores: Era de Ultron" (2015) — US$ 1.405.018.048
  22. "Super Mario Bros. O Filme" (2023) — US$ 1.360.783.214
  23. "Pantera Negra" (2018) — US$ 1.349.926.083
  24. "Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2" (2011) — US$ 1.342.945.821
  25. "Deadpool & Wolverine" (2024) — US$ 1.338.073.645
  26. "Star Wars: Os Últimos Jedi" (2017) — US$ 1.334.407.706
  27. "Frozen: Uma Aventura Congelante" (2013) — US$ 1.310.317.561
  28. "Jurassic World: Reino Ameaçado" (2018) — US$ 1.308.566.455
  29. "A Bela e a Fera" (2017) — US$ 1.266.115.964
  30. "Os Incríveis 2" (2018) — US$ 1.243.225.667
  31. "Velozes & Furiosos 8" (2017) — US$ 1.236.009.236
  32. "Homem de Ferro 3" (2013) — US$ 1.215.577.205
  33. "Minions" (2015) — US$ 1.159.457.503
  34. "Capitão América: Guerra Civil" (2016) — US$ 1.155.046.416
  35. "Aquaman" (2018) — US$ 1.152.028.393
  36. "Toy Story 5" (2026) — US$ 1.149.397.987
  37. "O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei" (2003) — US$ 1.138.063.541
  38. "Homem-Aranha: Longe de Casa" (2019) — US$ 1.132.723.226
  39. "Capitã Marvel" (2019) — US$ 1.131.416.446
  40. "Transformers: O Lado Oculto da Lua" (2011) — US$ 1.123.794.079
  41. "007: Operação Skyfall" (2012) — US$ 1.110.187.241
  42. "Transformers: A Era da Extinção" (2014) — US$ 1.105.261.713
  43. "Jurassic Park: O Parque dos Dinossauros" (1993) — US$ 1.103.137.937
  44. "Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge" (2012) — US$ 1.085.429.692
  45. "Coringa" (2019) — US$ 1.078.958.629
  46. "Star Wars: A Ascensão Skywalker" (2019) — US$ 1.077.022.372
  47. "Toy Story 4" (2019) — US$ 1.073.841.394
  48. "Toy Story 3" (2010) — US$ 1.067.316.101
  49. "Piratas do Caribe: O Baú da Morte" (2006) — US$ 1.066.180.703
  50. "Moana 2" (2024) — US$ 1.059.242.164

Franquia 'Avatar' tem dois filmes no topo

A franquia de James Cameron ocupa duas das cinco primeiras posições do ranking mundial. "Avatar" (2009) aparece em segundo lugar, com US$ 2,92 bilhões, cerca de US$ 18,6 milhões atrás de "Vingadores: Ultimato". Já "Avatar: O Caminho da Água" (2022) ocupa a quarta posição, com US$ 2,33 bilhões.

O retorno ao planeta de Pandora, 13 anos depois do primeiro filme, ajudou a levar a arrecadação dos dois longas a US$ 5,26 bilhões. A franquia ainda emplacou "Avatar: Fogo e Cinzas" (2025) no top 20. O terceiro filme aparece em 18º lugar, com US$ 1,49 bilhão.

'Homem-Aranha: Um Novo Dia' estreou em 2026 e já está no pódio

O novo filme de Tom Holland como Peter Parker virou um sucesso mundial no ano de estreia. Com US$ 2,52 bilhões arrecadados nos cinemas, "Homem-Aranha: Um Novo Dia" conquistou a terceira maior bilheteria da história, atrás apenas de "Vingadores: Ultimato" e "Avatar".

O longa também superou "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa", que faturou US$ 1,92 bilhão e ocupa a nona posição no ranking do Box Office Mojo.

'Titanic', de 1997, ocupa o sexto lugar no ranking

Quase três décadas depois de levar Jack e Rose às telas, "Titanic" segue entre as maiores bilheterias da história. O romance de James Cameron arrecadou US$ 2,26 bilhões no mundo e aparece em sexto lugar no ranking do Box Office Mojo, com apenas US$ 5,9 milhões a menos que a animação chinesa "Ne Zha 2: O Renascer da Alma", de 2025, a quinta colocada.

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