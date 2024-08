Nova temporada de Emily in Paris: 7 restaurantes em SP que vão te transportar para a França

Se você é fã de "Emily in Paris" e sonha em experimentar um pouco da atmosfera francesa sem sair de São Paulo, a nova temporada da série pode ser a inspiração perfeita para explorar alguns dos restaurantes que trazem um toque parisiense à capital paulista.

Imagine-se no lugar de Emily, passeando pelas charmosas ruas da cidade e se deliciando com croissants fresquinhos ou jantares sofisticados dignos dos melhores bistrôs de Paris. Um dos momentos mais icônicos da série é quando Emily se encontra em um charmoso café, desfrutando de um pain au chocolat enquanto observa a vida parisiense ao seu redor.

Em São Paulo, você pode viver algo semelhante em pelo menos sete endereços. Esses locais podem transportar você diretamente para a França, sem precisar de um passaporte. E quem sabe, você não encontra seu próprio Gabriel, o chef charmoso que faz o coração da protagonista bater mais forte?

Parigi

Crème Brûlée, do Parigi. (Divulgação/Divulgação)

Para os amantes da alta gastronomia, o restaurante do Grupo Fasano reúne em seu cardápio os pratos mais representativos da culinária tradicional italiana e francesa. Enquanto o projeto arquitetônico resgata o clima dos antigos bistrôs de Paris, a cozinha, sob comando do também francês chef Eric Berland, oferece interpretações contemporâneas de pratos clássico.

O soufflé de queijo de cabra (R$ 113), o filet au poivre (R$ 222), que combina filé mignon com molho de pimenta do reino, Entrecote sause bernaise (R$ 318), bife ancho ao molho tradicional bearnaise com estragão e vinagre, encantam os paladares que buscam por pratos franceses refinados e bem executados. Para a sobremesa, a sugestão é o crème brûlée à la féve de tonka (R$ 54), um creme aromatizado com fava de cumaru caramelizado até atingir a crocância para ser quebrado com a colher, assim como no seriado.

Serviço: Rua Amauri, 275 – Jardim Europa. Telefone e WhatsApp: (11) 3167-1575. Horário: De segunda a sexta, das 12h às 15h e das 19h à meia-noite. Sábado, das 19h à meia-noite. Domingo, das 12h às 17h.

Bistrot Parigi

Com cozinha liderada pela premiada chef Vanessa Silva, o estabelecimento está localizado na cobertura do Shopping Cidade Jardim, com vista única e privilegiada da zona oeste de São Paulo. A imersão na alta gastronomia francesa começa com a terrine de foie gras de pato (R$ 365). A viagem ao país europeu continua na seção de carnes com o magret de pato (R$ 340), servido com confit de endívia ao molho de laranja, e na parte dos peixes e mariscos com o haddock poche (R$ 399) e sua mousse em flor de abobrinha com emulsão de limão (R$ 395). Para a sobremesa, o crêpe Suzette (R$ 58), que acompanha sorvete, finaliza a refeição tipicamente francesa.

Serviço: Av. Magalhães de Castro, 12.000 – 4º andar – Shopping Cidade Jardim. Telefone: (11) 3198-9440 / (11) 96631-7303. Horário: De segunda a quinta, das 12h às 15h e das 19h às 23h. Sexta e sábado, das 12h às 16h e das 19h à 00h. Domingo, das 12h às 18h.

Merci Brasserie

O restaurante do Complexo Vila Anália, localizado na zona leste de São Paulo, no Jardim Anália Franco, transporta os seus visitantes a uma incrível viagem para a França. Da cozinha, com balcão entreaberto, saem receitas típicas francesas. Entre as opções de entrada, destacam-se o moulles à la crème (R$ 69), que combina mexilhões cozidos no creme de leite, salsa e manteiga escargot, além de fritas para acompanhar, e o Ouef Mourrete (R$ 56), com molho à base de roti e creme de leite acompanhado de bacon, echalote, cogumelo paris, salsa de trufas, brioche e ovo mole.

Serviço: Rua Cândido Lacerda, 33 – Jardim Anália Franco. Telefone: 11 2674-0843. Horário: Segunda e terça, das 12h às 15h30 e das 19h às 23h. Quarta e quinta, das 12h às 15h30 e das 19h às 23h30. Sexta, das 12h às 16h e das 19h à 00h. Sábado, das 12h às 17h e das 19h à meia-noite. Domingo, das 12h às 17h e das 19h às 22h.

Ici Brasserie

ICI Brasserie: arroz de pato. (Divulgação/Divulgação)

A casa de inspiração francesa é toda moderninha e descolada, ideal para momentos mais descompromissados. As opções de pratos são variadas, com clássicos franceses e releituras de receitas brasileiras. Entre as entradas mais tradicionais, vale provar o Moules Et Frites Brasserie (R$79), composto por mexilhões, molho de tomate, alho, vinho branco e cebola, acompanha fritas, baguete francesa e aioli. Na seção de pratos principais, destaca-se o clássico arroz de pato com ovo frito (R$93). De sobremesa, a Tarte Tatin (R$37), a clássica torta francesa de maçã com chantili de baunilha feito na casa. Ela está no menu apenas de sexta-feira a domingo.

Serviço: Av. das Nações Unidas, 4777; Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041; Rua Bela Cintra, 2203 - Jardins.

Horário: Segunda a quinta, das 12h às 15h30 e das 18h às 23h. Sexta, das 12h às 15h30 e das 18h às meia-noite. Sábado, das 12h às 00h. Domingo, das 12h às 22h.

Rendez-Vous

O charme de Paris chegou às ruas de Pinheiros em 2016 com o bistrô Rendez-Vous. Já de cara percebe-se a alma francesa: janelas grandes, quadros clássicos e cores azul, vermelho e branco. Da cozinha, comandada com maestria pela chef Adriana Silvério, saem grandes novidades exclusivas. No cardápio fixo, há nova entrada – o creme de aspargos (R$49), acompanhado de baguete torrada francesa – e três principais: parmentier de cordeiro (R$89); risotto de brie e Damascos (R$62); Pato ao molho de laranja (R$94) com mousseline de mandioquinha e aspargos na manteiga de ervas. A sobremesa fica por conta do retorno do clássico francês molo magnifique (R$32), um bolo gelado de chocolate belga 70% recheado com cobertura cremosa.

Serviço: Rua Fradique Coutinho, 179, Pinheiros. Telefone: (11) 4564-0146. Horário: Segunda a sexta, das 10h às 23h. Sábados, das 09h às 23h. Domingos, das 9h às 18h30.

Votre Brasserie

O menu traz pratos que remetem aos grandes clássicos da França, à exemplo dos hors d’oeuvres, pequenas porções compartilháveis como o Patê de Fígado de Pato, servido com picles variados, baguete da casa e torradas (R$ 42), o ovo mollet empanado, com cogumelos, emulsão de jamón, ervas e croutons (R$ 48) – algumas das opções para se dividir à mesa. Recentemente, a etapa ganhou mais uma leve e saborosa alternativa, com o Crabe Araignée et Avocat sobre massa crocante (R$ 79).

Serviço: R. Natingui, 1520 – Vila Madalena. Horário: Terça a quinta, das 12h às 15h e das 19h às 23h. Sexta, das 12h às 15h e das 19h às 23h30. Sábado, das 12h30 às 23h30. Domingo, das 12h30 às 17h.

Miya Wine Bar

Para quem está em busca da “bebida perfeita para saborear e não fazer nada”, como diria Emily Cooper, o Miya Wine Bar prepara o Kir Royal (R$ 39), drinque clássico das noites parisienses. O favorito da protagonista leva apenas dois ingredientes, espumante e um licor frutado. O equilíbrio perfeito dos elementos resulta em uma bebida leve e refrescantes, ótima para o verão.

Serviço: Rua Padre Carvalho, 55 - Pinheiros. Telefone: (11) 91624-3540. Horário de funcionamento: De terça a sexta-feira, das 18h às 23h. Sábado, das 13h às 23h.