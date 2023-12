Como a Geração Z vai consumir em 2024? Instagram e Pinterest detalham tendências para o ano que vem

Em 2024, a geração Z quer mostrar quem são através do que compram. Mais sustentáveis, tradicionais e excêntricos, quase ⅓ dos jovens entre 15 e 28 anos estão na busca da sua própria estética individual. Além disso, os jovens brasileiros são os mais interessados em usar as redes sociais para ficar por dentro das tendências – uma oportunidade para as marcas que planejam investir mais nas redes sociais no ano que vem.

As informações são de pesquisas de tendência divulgadas pelas redes sociais Instagram e Pinterest, que mostram que a geração Z deve adotar práticas de moda mais sustentáveis no próximo ano – como ir em brechós ou comprar de comércios locais –, na mesma medida que vão buscar itens caracterizados como “cartão de crédito personalizado” ou “luminária de água-viva”.

Eles também abandonaram o “skincare” de vez, agora pesquisando 1.025% a mais sobre “rotina de cuidados com o corpo” no Pinterest. A moda das sobrancelhas raspadas também decaiu entre a Geração Z, mas isso não quer dizer que ela será menos ousada.

Em 2024, na hora de escolher estilos e acessórios, a regra é uma só: menos básico e mais borogodó. Segundo o Pinterest, tanto os millennials quanto a geração Z vão liderar a procura por looks grandes e grandiosos para combinar com seu estilo ousado.

Os termos “vovôcore”, “estilo vovô”, “estilo de roupas eclético” e “moda urbana retrô” são um dos mais pesquisados no site, indicando que o foco será na busca por peças retrô. Tudo indica que a cor do ano será o azul, com alta na pesquisa entre millennials e a geração Z.

