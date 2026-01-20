BBB 26: Vinheta oficial da temporada exclui Pedro, que desistiu

A vinheta oficial do Big Brother Brasil 26 foi ao ar sem a presença do participante Pedro, que desistiu do programa. A ausência dele na chamada promocional repercutiu entre fãs e nas redes sociais após sua saída precoce da casa.

Pedro deixou o reality ao apertar o botão de desistência no último domingo, 18. A decisão veio após uma série de polêmicas envolvendo seu comportamento na casa e uma acusação de assédio por parte da participante Jordana.

A produção do programa e a direção da emissora decidiram remover imagens e referências a Pedro da vinheta de apresentação da temporada. A mudança reforça o fim de todos os vínculos com ele no contexto do reality, incluindo material promocional ligado ao BBB 26.

Globo só pagou passagem de volta para Pedro

De acordo com informações do colunista Lucas Pasin, do Metrópoles, a emissora passou a tratar a desistência como uma expulsão. Com isso, Pedro não terá direito ao cachê previsto em contrato nem ao pagamento proporcional pelos dias em que permaneceu confinado.

A única assistência oferecida pela Globo foi uma diária em hotel no Rio de Janeiro e a passagem aérea de retorno para sua cidade de origem. Qualquer despesa extra, incluindo estadias adicionais ou deslocamentos, ficou sob responsabilidade do ex-participante.

Relembre o caso

A desistência de Pedro aconteceu após uma situação dentro da despensa da casa com Jordana.

Logo depois do brother apertar o botão e deixar a casa, a participante relatou aos confinados que o colega teria tentado beijá-la à força dentro da despensa da casa.

Segundo Jordana, ela procurava um aparelho de babyliss quando Pedro sugeriu que houvesse outro no local e a acompanhou. “Eu estava procurando um baby liss. Aí o Pedro falou que na despensa devia ter mais. Fui procurar. Eu não vou excluir ele, interagi normal. Ele entrou comigo e tentou me beijar. Falei: ‘Você tá louco, o que tá fazendo?’. Ele falou: ‘Tô fazendo o que me deu vontade’”, relatou.

Em seguida, ela afirmou que o brother a segurou pelo pescoço e tentou beijá-la.

Veja o momento da desistência de Pedro: