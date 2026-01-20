BBB 26: Vinheta oficial da temporada exclui Pedro, que desistiu

BBB 26: Depois da desistência, Pedro é apagado da chamada do BBB 26 (Globo/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 23h27.
A vinheta oficial do Big Brother Brasil 26 foi ao ar sem a presença do participante Pedro, que desistiu do programa. A ausência dele na chamada promocional repercutiu entre fãs e nas redes sociais após sua saída precoce da casa.
Pedro deixou o reality ao apertar o botão de desistência no último domingo, 18. A decisão veio após uma série de polêmicas envolvendo seu comportamento na casa e uma acusação de assédio por parte da participante Jordana.
A produção do programa e a direção da emissora decidiram remover imagens e referências a Pedro da vinheta de apresentação da temporada. A mudança reforça o fim de todos os vínculos com ele no contexto do reality, incluindo material promocional ligado ao BBB 26.
De acordo com informações do colunista Lucas Pasin, do Metrópoles, a emissora passou a tratar a desistência como uma expulsão. Com isso, Pedro não terá direito ao cachê previsto em contrato nem ao pagamento proporcional pelos dias em que permaneceu confinado.
A única assistência oferecida pela Globo foi uma diária em hotel no Rio de Janeiro e a passagem aérea de retorno para sua cidade de origem. Qualquer despesa extra, incluindo estadias adicionais ou deslocamentos, ficou sob responsabilidade do ex-participante.
A desistência de Pedro aconteceu após uma situação dentro da despensa da casa com Jordana.
Logo depois do brother apertar o botão e deixar a casa, a participante relatou aos confinados que o colega teria tentado beijá-la à força dentro da despensa da casa.
Segundo Jordana, ela procurava um aparelho de babyliss quando Pedro sugeriu que houvesse outro no local e a acompanhou. “Eu estava procurando um baby liss. Aí o Pedro falou que na despensa devia ter mais. Fui procurar. Eu não vou excluir ele, interagi normal. Ele entrou comigo e tentou me beijar. Falei: ‘Você tá louco, o que tá fazendo?’. Ele falou: ‘Tô fazendo o que me deu vontade’”, relatou.
Em seguida, ela afirmou que o brother a segurou pelo pescoço e tentou beijá-la.
Veja o momento da desistência de Pedro:
Ver essa foto no Instagram