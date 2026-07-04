Por que o ChatGPT pode repetir a história da Netflix

Toda tecnologia passa pela mesma armadilha — primeiro conquista o usuário com preços baixos, depois descobre que alguém precisa pagar a conta. O streaming aprendeu essa lição na década passada. A inteligência artificial (IA) parece decidida a reaprendê-la agora, e no modo mais caro possível.

Quando a Netflix e suas rivais brigavam por assinantes, o preço baixo era a arma, e o prejuízo, o custo aceitável de conquistar mercado. Deu certo até parar de dar.

Hoje, segundo a consultoria AlixPartners, o crescimento global do streaming deve desacelerar para 5% em 2026 e cair abaixo de 2% até 2030 — número que obrigou as plataformas a trocar a corrida por assinantes por uma busca menos glamorosa: o lucro.

O que veio depois é conhecido de quem tem cinco aplicativos de vídeo e não assiste a nenhum direito. Vieram os planos com anúncios, hoje, metade das novas assinaturas em alguns serviços.

Veio a fadiga de assinatura, o cansaço de pagar por serviços demais. E também a consolidação. A Disney engoliu o Hulu, a Paramount comprou a Warner Bros., e a promessa de escolha infinita encolheu para um punhado de super-catálogos caros.

A IA está no primeiro capítulo dessa história. As ferramentas se multiplicam, os preços de assinatura sobem, e o usuário começa a colecionar mensalidades — ChatGPT, Claude, Gemini — como antes colecionava streamings.

A diferença é que a IA queima dinheiro numa velocidade que faria a Netflix corar ao manter um modelo de fronteira que custa bilhões, enquanto nenhuma das líderes dá lucro. A OpenAI, segundo dados de mercado, perde US$ 1,22 para cada dólar que fatura.

Há, porém, uma diferença que deveria assustar o Vale do Silício.

No streaming, ninguém oferecia o catálogo da Netflix de graça. Na IA, a China faz exatamente isso: modelos de código aberto como o DeepSeek e o GLM entregam qualidade de fronteira a um custo próximo de zero.

É como se, no auge da guerra do streaming, um concorrente distribuísse todo o acervo de Hollywood sem cobrar nada. O piso do preço, nesse caso, não desce — ele desaparece.

Os otimistas dirão que barateamento é bom, e é.

O streaming democratizou o entretenimento; a IA promete democratizar a inteligência. A consultoria Gartner projeta que rodar um grande modelo custará quase 90% menos até 2030, enquanto o gasto global com IA quase dobra, para US$ 32,6 bilhões em 2026 — sinal de que preço menor pode significar mercado maior, não receita menor.

Mas o streaming também ensinou o fim da fábula.

Depois da euforia, veio a disciplina: menos guerras de preço, mais anúncios, menos players.

Se a IA seguir o roteiro, a próxima fase não será a da inteligência barata e infinita, e sim a da consolidação, dos planos com publicidade e da conta que, enfim, chega. A tecnologia que promete pensar por nós ainda não descobriu como pagar por si mesma.