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Japão registra novo terremoto após tremor que deixou 18 mortos

Abalo de magnitude 5,8 ocorreu um dia após o terremoto de 7,1 que matou 18 pessoas; autoridades alertam para novas réplicas

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 29 de julho de 2026 às 12h48.

Um novo terremoto de magnitude 5,8 atingiu a cidade de Kumamoto, no sudoeste do Japão, nesta quarta-feira, 29, um dia após o tremor de magnitude 7,1 que deixou 18 mortos e centenas de feridos na região.

Segundo a Agência Meteorológica do Japão (JMA), o novo abalo ocorreu às 22h19 no horário local (10h19 em Brasília), com epicentro nas ilhas Amakusa, próximas a Kumamoto. O tremor atingiu o nível 5 na escala sísmica japonesa, que mede a intensidade dos abalos na superfície.

Até o momento, as autoridades não relataram novos danos provocados pelo terremoto desta quarta-feira. No entanto, o fenômeno aumentou a preocupação com a sequência de réplicas que atinge a região desde o desastre do dia anterior.

Desde o terremoto de magnitude 7,1, ocorrido na terça-feira, a região contabilizou 48 réplicas de magnitude 3 ou superior, segundo a JMA. As autoridades alertam que um tremor ainda mais intenso pode ocorrer nos próximos dias.

O terremoto principal matou ao menos 18 pessoas e deixou centenas de feridos. As equipes de resgate continuam trabalhando para localizar sobreviventes sob os escombros de prédios que desabaram.

Buscas continuam em shopping e fábrica

Um dos locais mais atingidos foi um shopping center operado pela rede Aeon, na cidade de Kashima. Após o terremoto, uma explosão possivelmente causada por um vazamento de gás provocou o colapso de parte da estrutura.

O acidente deixou três mortos, enquanto outras três pessoas seguem desaparecidas, segundo a empresa.

As equipes de emergência também continuam as buscas na fábrica da Nippon Paper Industries, em Yatsushiro, onde uma grande chaminé desabou durante o terremoto. O acidente causou ao menos cinco mortes.

O Japão está localizado no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, uma das regiões de maior atividade sísmica do planeta. Por esse motivo, terremotos são frequentes no país, que possui normas rigorosas de engenharia para reduzir os impactos dos tremores.

Com informações da EFE.

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