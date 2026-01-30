Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO
Um conteúdo SBT News

Carnaval de São Paulo terá 5 mil PMs por dia para segurança do evento

Operação terá 2.500 viaturas e drones; Cabine Lilás monitorará casos de importunação

SBT News
SBT News

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 15h21.

Tudo sobreCarnaval
Saiba mais

A Polícia Militar do Estado de São Paulo terá operação especial durante o carnaval paulista. Durante os dias de folia, em média 5 mil policiais militares farão a segurança do evento e 2.500 viaturas serão disponibilizadas durante os megablocos, blocos de rua e outros eventos oficiais na cidade.

Além do uso de tecnologia de monitoramento em tempo real com uso de drones, câmeras e aeronaves.

Em nota a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP) informa que as policiais militares femininas ficarão responsáveis pelo acolhimento imediato de vítimas de importunação sexual e prisão dos agressores. As agentes ficarão em contato com a Cabine Lilás do Centro de Operações da PM (COPOM), iniciativa responsável por monitorar esse tipo de ocorrência.

Em todo o estado o policiamento também será ampliado em todos os 645 municípios paulistas, além de reforçar o policiamento rodoviário

Acompanhe tudo sobre:SBT NewsCarnavalEstado de São PauloSegurança pública

Mais de Brasil

Ala do Hospital das Clínicas pega fogo em São Paulo

PSD quer 90 deputados e deve escolher candidato a presidente até 15 abril, diz Kassab

Simone Tebet confirma que deixará governo Lula para disputar eleição

Lula recebe alta após cirurgia e deve retomar atividades na segunda

Mais na Exame

Mundo

Consumo de luxo na China migra do apelo emocional para a lógica de investimento

Tecnologia

Setor de software da China cresce 13,2% em 2025

Um conteúdo SBT News

Ala do Hospital das Clínicas pega fogo em São Paulo

Um conteúdo Bússola

Opinião: nova lei de benefícios tributários não deve atingir o Ex-Tarifário