Carnaval de São Paulo terá 5 mil PMs por dia para segurança do evento

A Polícia Militar do Estado de São Paulo terá operação especial durante o carnaval paulista. Durante os dias de folia, em média 5 mil policiais militares farão a segurança do evento e 2.500 viaturas serão disponibilizadas durante os megablocos, blocos de rua e outros eventos oficiais na cidade.

Além do uso de tecnologia de monitoramento em tempo real com uso de drones, câmeras e aeronaves.

Em nota a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP) informa que as policiais militares femininas ficarão responsáveis pelo acolhimento imediato de vítimas de importunação sexual e prisão dos agressores. As agentes ficarão em contato com a Cabine Lilás do Centro de Operações da PM (COPOM), iniciativa responsável por monitorar esse tipo de ocorrência.

Em todo o estado o policiamento também será ampliado em todos os 645 municípios paulistas, além de reforçar o policiamento rodoviário