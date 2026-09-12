Evento reúne 20 mil pessoas em mesa de 5km para quebrar recorde do Guinness

Uma mesa de mais de 5km (5.055 metros) de comprimento reuniu cerca de 20 mil pessoas no centro de Bucareste, na Romênia, neste sábado, 12, em um evento beneficente que, segundo os organizadores, superou o recorde mundial do Guinness para a maior mesa de banquete já montada.

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Evento reuniu moradores e turistas

Sob o lema "A Mesa que nos Une", moradores e turistas da capital romena foram convidados a compartilhar uma refeição gratuita em frente ao Palácio do Parlamento. Além da celebração, a iniciativa teve como objetivo arrecadar fundos para a construção do primeiro hospital psiquiátrico pediátrico do país.

A mesa, construída com materiais reciclados, superou o recorde anterior estabelecido pelos próprios organizadores no ano passado, em Alba Iulia, quando 10 mil pessoas se sentaram ao redor de uma mesa de 2.782 metros.

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Cinco toneladas de comida

Para alimentar os 20 mil participantes, foram utilizadas mais de cinco toneladas de alimentos, com um cardápio que incluiu pratos tradicionais, linguiças, ovos, arroz, sobremesas e frutas. Cada convidado recebeu ainda um prato personalizado com a data do evento e um pequeno vaso de flores como lembrança.

Toda a preparação ocorreu em menos de 24 horas na cozinha do Banco de Alimentos do Setor 6, em Bucareste — a primeira instituição do tipo criada por uma autoridade local na Romênia, voltada à redução do desperdício de alimentos.

Os pratos e alimentos que sobraram do evento serão doados ao Banco de Alimentos, que fará a redistribuição entre comunidades e indivíduos em situação de vulnerabilidade.

*Com informações da AFP