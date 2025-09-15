Caverna do Dragão: personagens estavam realmente no purgatório? Saiba como acabou a série

Por quase 40 anos, fãs de "Caverna do Dragão" esperaram por um desfecho que explicasse o destino dos seis jovens que, ao embarcar em uma montanha-russa, foram transportados para um mundo mágico e sombrio. Apesar do sucesso global da animação, a série foi cancelada em 1985, sem conclusão oficial.

O último episódio planejado, chamado “Requiem”, chegou a ser roteirizado por Michael Reaves, mas nunca foi produzido ou exibido na televisão. A história foi revelada anos depois e, em 2020, fãs criaram uma animação com base nesse roteiro, dublada em português e disponível no YouTube.

O episódio revela a verdadeira identidade do vilão e dá aos heróis uma escolha definitiva: voltar ao mundo real ou permanecer no reino mágico.

O confronto final

No episódio Requiem, o Vingador propõe um desafio ao Mestre dos Magos: se conseguir desvirtuar os heróis, terá direito de mantê-los para sempre presos naquele mundo. O Mestre, por sua vez, promete não interferir, confiando na lealdade e coragem dos jovens.

Enquanto isso, os protagonistas enfrentam uma criatura monstruosa e descobrem um artefato misterioso que, supostamente, poderia levá-los de volta para casa. Divididos entre a esperança e a desconfiança, parte do grupo começa a duvidar do Mestre dos Magos, enquanto outros insistem em seguir seus ensinamentos.

O principal acontecimento do episódio é quando Hank cai em um abismo durante a batalha, e Eric, em vez de entregar o artefato ao Vingador, o utiliza para abrir uma tumba secreta — libertando uma luz poderosa que desencadeia uma série de revelações.

A verdade sobre o Vingador e a redenção final

A luz libertada quebra a maldição do Vingador, revelando que ele é, na verdade, o filho perdido do Mestre dos Magos, corrompido por forças do mal. Surpreso e emocionado, o antigo vilão se reconcilia com o pai e agradece aos jovens por sua libertação.

A missão dos heróis, então, se revela muito maior do que simplesmente retornar ao lar: eles foram escolhidos para redimir o maior inimigo do reino.

Nesse momento, o Mestre dos Magos oferece aos seis aventureiros uma decisão final: podem voltar para casa ou permanecer naquele mundo, agora livre da ameaça do Vingador, para cumprir novos propósitos.

O roteiro termina de forma simbólica e aberta, sem mostrar explicitamente qual decisão o grupo tomou. A ideia era manter a possibilidade de uma quarta temporada, nunca produzida.

Apesar do cancelamento, Caverna do Dragão nunca foi esquecida. Em 2020, uma equipe de fãs liderada por Ryan Nead e Marshall Hubbard produziu uma versão animada do episódio “Requiem”.

Eles estavam no purgatório?

Durante anos, fãs especularam que os personagens de Caverna do Dragão estariam mortos desde o início e que o mundo mágico seria, na verdade, uma representação do purgatório. A teoria ganhou força pela ausência de um final e pelo tom sombrio da série.

Mas o roteiro original de “Requiem” desmente essa hipótese. Os jovens estavam vivos e cumprindo uma missão real: salvar o Vingador da corrupção e restaurar o equilíbrio do reino mágico. Em nenhum momento o texto indica que os personagens morreram ou que estavam presos em uma realidade espiritual.

A ideia do purgatório surgiu por parte do público, mas nunca foi endossada pelos criadores da animação. O próprio roteirista Michael Reaves confirmou que essa não era a intenção da narrativa original.