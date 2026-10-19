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'A Fazenda 18': quem venceu a Prova de Fogo ontem e qual é o poder?

Jônatas Faro venceu a quinta Prova de Fogo da temporada e garantiu o Lampião do Poder; quatro peões foram enviados para a Baia

‘A Fazenda 18’: peão superou Ana Bruna, Darlin e Thaíde na disputa deste domingo, 18, e conquistou o Lampião do Poder (Reprodução / Record TV)

‘A Fazenda 18’: peão superou Ana Bruna, Darlin e Thaíde na disputa deste domingo, 18, e conquistou o Lampião do Poder (Reprodução / Record TV)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 11h09.

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Jônatas Faro venceu a quinta Prova de Fogo de "A Fazenda 18" neste domingo, 18. Com a vitória, o ator conquistou o Lampião do Poder, que poderá ser usado durante a formação da próxima Roça, na terça-feira, 20.

Como foi a Prova de Fogo?

A Prova de Fogo de "A Fazenda 18" foi disputada por quatro peões sorteados previamente: Jônatas Faro, Thaíde, Ana Bruna e Darlin Ferrattry. O vencedor conquistou os pergaminhos do Lampião do Poder.

Graças à herança deixada pelo eliminado Igor Monteiro, Eduarda Braum teve a missão de escolher um participante para receber uma penalidade. Ela selecionou Thaíde, que começou a atividade com uma desvantagem de 30 na prova.

Na dinâmica, os competidores precisavam apagar a maior quantidade possível de lampiões em dois minutos. Para isso, tinham de apertar botões em uma parede enquanto se movimentavam suspensos por uma corda pendular. Vencia quem registrasse o maior número de acertos.

Jônatas Faro foi o primeiro a realizar a atividade e conseguiu apagar 33 lampiões. Na sequência, Thaíde marcou oito pontos, Ana Bruna conseguiu 12 acertos e Darlin Ferrattry apagou apenas duas luzes.

Com o melhor resultado da disputa, Jônatas Faro venceu a Prova de Fogo e garantiu os poderes dos pergaminhos para a próxima formação da Roça.

Quem está na Baia de 'A Fazenda 18'?

Com o resultado da Prova de Fogo, Ana Bruna, Darlin e Thaíde foram enviados automaticamente para a Baia por não terem vencido a disputa.

Para definir o quarto integrante, os três precisavam chegar a um consenso sobre quem também enfrentaria o confinamento na Baia. Ana Bruna e Darlin votaram em Catherine, enquanto Thaíde escolheu Murilo. Sem acordo entre os participantes, coube a Jônatas Faro, vencedor da prova, desempatar a decisão. Ele optou por Murilo.

Assim, a Baia desta semana é formada por Ana Bruna, Darlin, Murilo e Thaíde.

Qual é o poder do Lampião?

Jônatas Faro poderá usar um dos poderes do Lampião na formação da próxima Roça. O público escolheu a opção A para a Chama Vermelha: o dono do poder poderá decidir quem fará a puxada da Baia.

Quando será a próxima formação de Roça?

A formação da próxima Roça de "A Fazenda 18" acontece nesta terça-feira, 20. A dinâmica começa com a indicação do fazendeiro Alfredo, que escolherá um dos peões para ocupar o primeiro banquinho da berlinda.

Em seguida, Jônatas Faro, vencedor da Prova de Fogo, poderá usar o poder do Lampião e interferir na formação da Roça.

A votação dos participantes também definirá um dos roceiros. Além disso, um dos quatro peões que estão na Baia será levado para a Roça, completando a formação da berlinda.

Onde assistir a 'A Fazenda 18'?

O reality vai ao ar na TV Record, de segunda-feira a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, pelo horário de Brasília.

No PlayPlus, plataforma de streaming da Record, o público pode acompanhar conteúdos adicionais e, conforme o plano disponível, acessar a transmissão ao vivo da sede e outros conteúdos exclusivos.

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