'A Fazenda 18': veja quem perdeu a Prova de Fogo e foi para a Baia

A disputa pelo Lampião do Poder movimentou a sede de "A Fazenda 18" neste domingo, 18, e deixou três peões com um destino nada confortável.

Ana Bruna Ávila, Darlin Ferrattry e Thaíde perderam a Prova de Fogo e foram direto para a Baia. Para completar o quarteto, Jônatas Faro, vencedor da dinâmica, escolheu Murilo Dias para acompanhá-los no espaço nesta semana.

Como foi a Prova de Fogo?

A dinâmica reuniu Jônatas Faro, Ana Bruna Ávila, Darlin Ferrattry e Thaíde, selecionados por sorteio. Os participantes precisavam apagar lampiões instalados em uma parede enquanto permaneciam suspensos por cordas.

Para concluir a tarefa, cada competidor precisava apertar os botões disponíveis em cada lampião. Apenas um dos dois comandos funcionava, o que exigia agilidade e atenção durante a disputa.

Jônatas teve o melhor desempenho, com 33 lampiões apagados. Ana Bruna ficou em segundo lugar, com 12. Thaíde terminou com oito, após receber uma penalidade de 30 segundos, enquanto Darlin conseguiu apagar apenas dois lampiões e relatou dores na perna durante a prova.

Qual é o poder do Lampião?

Jônatas Faro poderá usar um dos poderes do Lampião na formação da próxima Roça. O público escolheu a opção A para a Chama Vermelha: o dono do poder poderá decidir quem fará a puxada da Baia.

Quando será a próxima formação de Roça?

A formação da próxima Roça de "A Fazenda 18" acontece nesta terça-feira, 20. A dinâmica começa com a indicação do fazendeiro Alfredo, que escolherá um dos peões para ocupar o primeiro banquinho da berlinda.

Em seguida, Jônatas Faro, vencedor da Prova de Fogo, poderá usar o poder do Lampião e interferir na formação da Roça.

A votação dos participantes também definirá um dos roceiros. Além disso, um dos quatro peões que estão na Baia será levado para a Roça, completando a formação da berlinda.

Onde assistir a 'A Fazenda 18'?

O reality vai ao ar na TV Record, de segunda-feira a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, pelo horário de Brasília.

No PlayPlus, plataforma de streaming da Record, o público pode acompanhar conteúdos adicionais e, conforme o plano disponível, acessar a transmissão ao vivo da sede e outros conteúdos exclusivos.