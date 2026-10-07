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‘A Fazenda 18’: quem disputa a Prova do Fazendeiro nesta quarta-feira, 7?

Ariela, Jottapê e Thaíde disputam a prova após formação da Roça

‘A Fazenda 18’: três peões disputam o chapéu nesta quarta-feira e podem escapar da terceira Roça da temporada (Reprodução / TV Record)

‘A Fazenda 18’: três peões disputam o chapéu nesta quarta-feira e podem escapar da terceira Roça da temporada (Reprodução / TV Record)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 11h01.

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A Prova do Fazendeiro acontece nesta quarta-feira, 7 de outubro, em "A Fazenda 18", e vai mexer com a configuração da segunda Roça da temporada. Três peões disputam o chapéu e a chance de escapar da votação do público.

O programa começa às 22h45, no horário de Brasília, com apresentação de Adriane Galisteu. A competição será disputada por três peões que ainda têm a chance de conquistar o chapéu e garantir mais uma semana no jogo.

Quem disputa a Prova do Fazendeiro hoje?

A disputa desta quarta-feira, 7, reúne Ariela Carasso, Jottapê e Thaíde. Os três foram parar na Roça após a formação realizada na terça-feira, 6, e terão a oportunidade de escapar da votação do público.

Renê Thristan também está na berlinda, mas foi vetado da prova por Jottapê e já está confirmado na Roça. Quem vencer a disputa conquista o chapéu de Fazendeiro e deixa a berlinda.

O que acontece depois da prova?

O vencedor da Prova do Fazendeiro conquista o chapéu, garante imunidade e escapa da Roça. Os outros três participantes da berlinda seguem para a votação popular, que definirá quem deixa o reality na quinta-feira, 8 de outubro.

Onde assistir a 'A Fazenda 18'?

O reality vai ao ar na TV Record, de segunda-feira a sábado, às 22h45, e aos domingos, às 23h, pelo horário de Brasília.

No PlayPlus, plataforma de streaming da Record, o público pode acompanhar conteúdos adicionais e, conforme o plano disponível, acessar a transmissão ao vivo da sede e outros conteúdos exclusivos.

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