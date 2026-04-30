'Matlock' estreia no Globoplay com Kathy Bates e um segredo mortal

Kathy Bates comemorou a estreia de "Matlock" no Brasil com a chegada da série ao catálogo do Globoplay. A produção, releitura de um clássico da TV americana, já está disponível no streaming com a primeira temporada completa para o público brasileiro.

A trama

Na trama, Bates interpreta Madeline “Matty” Matlock, uma advogada septuagenária que decide voltar ao mercado de trabalho e surpreende colegas ao resolver casos complexos com inteligência, estratégia e um humor afiado. Por trás da imagem aparentemente discreta, porém, a personagem esconde uma motivação pessoal: investigar uma rede de corrupção ligada à morte da própria filha.

Em entrevista ao Globoplay, Kathy Bates celebrou a estreia da série no Brasil e destacou a conexão emocional que espera construir com o público. Segundo a atriz, "Matlock" equilibra casos semanais com uma trama contínua, formato que ajuda a manter o interesse do espectador e amplia o alcance da produção entre diferentes gerações.

Bates também destacou que um dos pontos centrais da série está na força de sua protagonista. Para a atriz, a produção ganha peso ao colocar no centro uma mulher experiente, inteligente e estrategista, em uma narrativa que também explora relações femininas complexas e bem construídas.

"Eu adoro o desafio de interpretar esse papel, pois mantém minha mente afiada, e eu amo isso. Matty está em uma missão. Sua filha sofreu uma injustiça, e esse é um dos motivos pelos quais ela não quer deixar isso para trás. Foi nesse momento que percebi que teríamos uma ótima série", revela a atriz.

Sucesso americano

Nos Estados Unidos, "Matlock" estreou com força e se tornou a maior estreia da TV americana fora do período do Super Bowl em mais de cinco anos, com 7,73 milhões de espectadores. O desempenho garantiu renovação rápida para a segunda temporada, que já está em exibição no mercado norte-americano.

A série foi renovada para a segunda temporada, que estreou em outubro de 2025 e, em janeiro de 2026, foi confirmada para uma terceira temporada.

Com 19 episódios em sua primeira temporada, a série aposta em uma combinação de drama jurídico, suspense e investigação pessoal para atrair fãs de tramas cheias de reviravoltas.