'A Casa dos Espíritos': romance espanhol ganha primeiro trailer; assista

Série é produzida pela FilmNation Entertainment, produtora vencedora de vários prêmios Oscar e responsável por 'Anora' e 'Conclave'

'A Casa dos Espíritos': veja o trailer (Divulgação/Prime Video)

'A Casa dos Espíritos': veja o trailer (Divulgação/Prime Video)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 26 de março de 2026 às 13h04.

O Prime Video revelou nesta quinta-feira, 26, o trailer oficial de "A Casa dos Espíritos", a primeira adaptação televisiva em espanhol do icônico romance de Isabel Allende.

A série estreia em 29 de abril com três episódios, seguidos de novos episódios semanalmente até o final, em 13 de maio. A transmissão se passará em mais de 240 países e territórios em todo o mundo. Foi produzida pela FilmNation Entertainment, a empresa vencedora de vários prêmios Oscar por trás de "Anora" e "Conclave", com o apoio da Fabula, a produtora chilena vencedora do Oscar ("A Memória Infinita", "Uma Mulher Fantástica").

Baseada no aclamado romance internacional de Isabel Allende, "A Casa dos Espíritos" é uma saga familiar de oito episódios que abrange meio século. A trama foca em três gerações de mulheres — Clara, Blanca e Alba — em um país conservador da América do Sul, moldado por lutas de classes, agitação política e magia.

Quem está no elenco de 'A Casa dos Espíritos'?

A produção é estrelada por Alfonso Herrera (Rebel Moon) como Esteban Trueba, Nicole Wallace (Nossa Culpa) e Dolores Fonzi (Belén) como Clara em diferentes fases da vida.

O elenco inclui, ainda, Fernanda Castillo (The Lord of the Skies) como Férula, Aline Kuppenheim (Uma Mulher Fantástica) como Nivea del Valle, Eduard Fernández (A Pele Que Habito) como Severo del Valle, Sara Becker (The Movie Teller) e Fernanda Urrejola (Cry Macho: O Caminho Para a Redenção) como Blanca, Rochi Hernández como Alba (30 Noites Com a Minha Ex), Juan Pablo Raba (News of a Kidnapping) como Tío Marcos, Pablo Macaya (In Her Place) e Nicolás Contreras (Baby Bandito) como Pedro Tercero, entre outros.

Isabel Allende, Eva Longoria e Courtney Saladino assinam a produção executiva ao lado dos showrunners Francisca Alegría (The Cow Who Sang a Song Into the Future), Fernanda Urrejola (Cry Macho: O Caminho Para a Redenção), e Andrés Wood (News of a Kidnapping).

