Bitcoin despenca para US$ 71 mil com aversão ao risco nos mercados

Nesta segunda-feira, 1, o bitcoin é negociado na casa dos US$ 71 mil após queda significativa ao longo do final de semana. A maior criptomoeda do mundo sofre as consequências de um mercado com investidores mais aversos ao risco, segundo um especialista da Bitget.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 71.491, com queda de 3% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Nos últimos trinta dias, a criptomoeda acumula queda de 8,6%.

O Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do mercado cripto, sinaliza "medo extremo" em 29 pontos.

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"O bitcoin opera em queda nesta segunda-feira, em meio a um cenário mais amplo de aversão a risco no mercado cripto. O movimento acompanha a deterioração do sentimento dos investidores", disse Gil Herrera, diretor de estratégia e expansão da Bitget na América Latina.

"Os fluxos dos ETFs reforçam esse movimento defensivo. Os ETFs de bitcoin registraram saídas de US$ 2,43 bilhões na última semana, marcando a terceira semana consecutiva de retiradas acima de US$ 1 bilhão", acrescentou.

"Além das incertezas macroeconômicas, o mercado também enfrenta uma rotação de capital para o setor de inteligência artificial, que continua concentrando grande parte da atenção dos investidores globais. O forte interesse em empresas e ativos ligados ao boom de IA acaba reduzindo, ao menos no curto prazo, parte do fluxo especulativo que anteriormente vinha sustentando o mercado cripto", concluiu o especialista.

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