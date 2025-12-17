50 Cent x Diddy: documentário abalou o hip-hop; entenda a briga

50 Cent e P. Diddy protagonizam uma das disputas mais longas do hip-hop, com desentendimentos públicos desde o início dos anos 2000. A tensão, inicialmente empresarial, ganhou novos contornos com acusações criminais contra Diddy e a produção de um documentário por parte de 50 Cent na Netflix.

Origens: negócios e desconfiança

Em 2001, 50 Cent escreveu versos para Diddy na faixa “Let’s Get It”, de G. Dep, e em 2003 recebeu das mãos dele o prêmio de Melhor Vídeo no VMA da MTV. Apesar dos gestos públicos de cordialidade, 50 Cent sempre afirmou que a relação era estritamente comercial.

O rompimento oficial veio em 2006, quando Diddy se recusou a liberar o rapper Mase de seu contrato com a Bad Boy Records para assinar com a G-Unit, selo de 50 Cent. Diddy teria exigido US$ 2 milhões, o que levou a resposta: “Mase não vale US$ 2 milhões nem com os US$ 2 milhões no bolso.”

Na mesma época, 50 Cent lançou a faixa “The Bomb”, sugerindo que Diddy teria conhecimento sobre o assassinato de Notorious B.I.G. em 1997. A letra gerou polêmica ao insinuar: “Puffy sabe quem fez aquilo.” Diddy negou qualquer envolvimento.

Vodka e redes sociais

A rivalidade seguiu nos anos 2010, com trocas de provocações públicas e concorrência comercial. Diddy representava a Ciroc, enquanto 50 Cent se tornou embaixador da Effen Vodka em 2014. Mesmo após vender sua participação na marca, o rapper continuou comparando os negócios dos dois.

50 Cent também relatou desconforto com convites e festas organizadas por Diddy, as quais passou a evitar. Segundo ele, esses eventos não condiziam com seus valores pessoais.

Escândalos e documentário

Em novembro de 2023, Cassie Ventura entrou com processo contra Diddy por agressão sexual. Em 2024, o artista foi preso por acusações de tráfico sexual e associação criminosa, após investigações federais.

Agora, em dezembro, 50 Cent lançou na Netflix a série documental “Sean Combs: The Reckoning”, com quatro episódios e imagens inéditas dos dias que antecederam a prisão. O conteúdo aborda as acusações e a conduta de Diddy ao longo dos anos.

Questionado sobre a motivação do projeto, 50 Cent negou que se trate de uma vingança pessoal. Disse que vem alertando sobre a conduta de Diddy “há dez anos” e que pretende influenciar o presidente Donald Trump a não conceder perdão.

Em julho de 2025, Diddy foi inocentado das acusações mais graves — associação criminosa e tráfico sexual mediante coação — mas condenado por transporte para fins de prostituição. A pena foi fixada em pouco mais de quatro anos de prisão federal. Ele recorre da sentença.