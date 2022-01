Botão 'para sair' e quarto do líder diferente: o que se sabe sobre o BBB22

A 22ª edição do Big Brother Brasil promete ser diferente de todas as outras, com uma série de mudanças no jogo e o jornalista Tadeu Schmidt assumindo como apresentador no lugar de Tiago Leifert.

O programa terá sua estreia em 17 de janeiro e o anúncio dos participantes está programado para cinco dias antes, no dia 13. Eles serão divulgados durante a programação da Globo, entre os comerciais.

Por enquanto já se sabe que a dinâmica "Pipoca" e "Camarote", que divide os jogadores entre anônimos e famosos, deve continuar. Ela foi sucesso nas últimas duas edições do programa, trazendo faturamentos milionários aos patrocinadores do reality (mesmo com pressão pública para retirar apoio após alguns escândalos no BBB 21).

Porém, dentro da casa mais vigiada do Brasil, algumas novidades devem mudar definitivamente o convívio entre os brothers e sisters. Veja:

Novos apresentadores

Além do jornalista Tadeu Schmidt assumindo como apresentador após 14 anos à frente do Fantástico, a comediante Dani Calabresa irá substituir Rafael Portugal em um dos quadros do reality, o CAT BBB.

"Estou muito empolgada pra assumir o CAT BBB porque eu já assisto ao BBB e fico comentando com os meus amigos no telefone. Agora vou fazer a mesma coisa, só que ganhando salário [risos]", disse a humorista em nota.

No Caldeirão, Marcos Mion vai apresentar o quadro Isso a Globo Mostra com os melhores momentos da semana do reality.

Mudanças no jogo

Botão para sair

Depois de muitos participantes terem pensado em desistir do jogo na última edição (entre eles, o "pipoca" Caio e os "camarotes" Projota e Lucas Penteado, que acabou saindo do programa na segunda semana), Boninho deixou claro que o processo seria simplificado no BBB 22.

Anteriormente, o brother ou sister que desejava sair apertava um botão e entrava no confessionário para conversar com a produção. Agora, o confessionário terá um botão que eliminará o participante imediatamente.

"Chega de mimimi. Se quiser pedir para sair é só entrar no confessionário e apertar um botão! Lógico que ele vai ficar aberto para isso de 9 da manhã às 9 da noite, porque a gente não tem paciência para bêbado", disse Boninho em seu Twitter, ainda durante o BBB 21.

Novidades para o líder e mais

Em dicas divulgadas em um vídeo no Instagram, o novo apresentador do BBB deixou claro que o líder terá novos privilégios — e que, pela primeira vez, talvez não tenha um quarto somente para ele. A Festa do Líder também terá novidades: os participantes poderão comprar itens com suas estalecas para tornar o evento mais divertido.

Para o público, o Cinema do Líder ficará ainda mais dinâmico. Nesta edição, o conteúdo assistido pelos brothers irá passar simultaneamente pela Globo na Sessão Cinema do Líder.

Além disso, Schmidt dá dicas de que o VIP e a Xepa estarão "frente a frente" nesta edição e que o paredão "bate e volta" deve acontecer. Mudanças no #FeedBBB, plataforma na qual os participantes publicam fotos e vídeos de dentro da casa, também devem vir.