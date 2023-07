5 lançamentos que você não pode perder na Netflix em agosto

A Netflix divulgou algumas das principais produções que serão lançadas no mês de agosto. Se você é fã de dorama (produções dramáticas asiáticas), já pode ficar feliz, pois a plataforma de streaming segue investindo nas estreias, sobretudo de séries japonesas e coreanas. Além disso, os amantes de suspense também podem se alegrar, já que esse gênero estará em alta no período.

Para dar início à programação, será lançada a segunda temporada de “Heartstopper”, série adolescente que destaca um romance homoafetivo na adolescência, e “Behind Your Touch”, comédia dramática que conta a história de uma veterinária com poderes sobrenaturais. Além disso, também será lançada “Império da Dor”, minissérie sobre as origens e as consequências do opioides nos Estados Unidos.

5 lançamentos da Netflix em agosto de 2023

1. Heartstopper (03/08)

Uma adaptação dos quadrinhos de mesmo nome escrito pela escritora e ilustradora Alice Oseman, a primeira temporada da produção foi um sucesso entre o público e chegou a ficar no TOP 10 em mais 54 países. Agora, com a estreia da sequência, a plataforma de streaming não espera nada além disso.

Na primeira season, o público foi apresentado à história de Charlie (Joe Locke) e Nick (Kit Connor), que, após uma amizade inesperada, acabam se apaixonando, enquanto lidam com os dilemas do ensino médio e desbravam a sua orientação sexual.

Na segunda temporada, segundo o trailer, o relacionamento dos jovens passará por um processo de amadurecimento e eles poderão começar a entender o que sentem um pelo outro, enquanto enfrentam os desafios de um relacionamento homoafetivo ainda na adolescência.

2. Império da Dor (10/08)

Criada por Noah Harpster e Micah Fitzerman-Blue, a minissérie conta a história da origem do vício em opioides nos Estados Unidos, uma das maiores preocupações do país quanto à saúde pública. Na trama, o público acompanha os culpados e as vítimas do vício em medicamentos, bem como a trajetória de uma investigadora que busca descobrir a verdade sobre a crise devastadora, focando especialmente a Purdue Pharma, fabricante do OxyContin.

3. Behind Your Touch (12/08)

Estrelado por Ji-min Han, o novo dorama da Netflix acompanha a trajetória de Bong Ye-Boon, uma veterinária que se envolve em uma investigação policial por causa de suas habilidades com telepatia. Na trama, a protagonista descobre que é capaz de ler a mente e ver o passado dos animais ao tocar os seus traseiros e, assim, decide testar o limite de suas habilidades. Porém, durante a aventura, ela acaba se envolvendo em uma misteriosa investigação sobre um assassino em série e caberá a ela desvendar a identidade do criminoso.

4. Mask Girl (18/08)

Nova aposta do gênero “humor ácido”, a série narra a vida da administradora Kim Mo Mi (Go Hyun Jung), uma mulher que, desde jovem, sonha em se tornar uma celebridade, mas que sempre teve como empecilho a insegurança com a própria aparência. Apesar disso, ao colocar uma máscara, ela sente um prazer inexplicável e assume uma nova personalidade na internet. No entanto, tudo pode dar errado quando ela se envolve em um incidente que abala a sua vida.

5. One Piece (31/08)

Inspirado no mangá de mesmo nome, escrito por Eiichiro Oda, o live-action segue a trajetória de Monkey D. Luffy (Inãki Godoy), um jovem que sonha em se tornar o Rei dos Piratas, também conhecido como “aquele que consegue todas as coisas no mundo”. Mas, para isso, ele precisa encontrar o lendário tesouro “One Piece”, deixando por Gol D. Roger, primeiro rei dos piratas. Assim, o protagonista traça uma jornada repleta de aventuras e, ao longo do caminho, encontra amigos leais que o ajudam a seguir o seu desejo.