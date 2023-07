Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no final de semana

Entre comédia e suspense, filmes e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Apple TV+, estreia do documentário sobre o jogador de basquete Stephen Curry e sua história de amadurecimento no esporte. Já na Netflix, estreia do longa de suspense de ficção científica Clonaram Tyrone! e a terceira temporada da série Doces Magnólias.

De Tirar o Fôlego (Netflix)

Mesmo em caminhos diferentes no esporte, uma premiada mergulhadora e um especialista em segurança pareciam destinados a se encontrar. Esta obra retrata as emocionantes conquistas e os riscos inevitáveis da jornada em busca de um sonho nas profundezas do oceano.

Clonaram Tyrone! (Netflix)

Nesse suspense de ficção científica, uma série de acontecimentos sinistros coloca um trio inusitado (John Boyega, Teyonah Parris e Jamie Foxx) no rastro de uma grande conspiração governamental.

Doces Magnólias (Netflix)

Doces Magnólias gira em torno de três melhores amigas (Maddie, Helen e Dana Sue) nascidas e criadas em Serenity, uma cidadezinha no sul dos Estados Unidos onde todo mundo se conhece e se intromete na vida dos outros. Após a briga no Sullivan's, Maddie tenta encontrar a melhor forma de ajudar Cal enquanto lida com as próprias emoções. Helen enfrenta decisões difíceis sobre os homens que estão em sua vida, e Dana Sue procura um jeito de usar o cheque da senhorita Frances para ajudar a comunidade sem prejudicar sua família. A identidade de quem furou os pneus choca Serenity, o recall tem consequências inesperadas, e surpresas românticas acontecem em todas as gerações. Ao longo da temporada, as moças enfrentam esses problemas e suas respectivas complicações com a ternura, humor e a dedicação às amigas e aos entes queridos que são suas marcas registradas, junto com as margaritas.

Stephen Curry: Subestimado (Apple TV+)

O documentário apresenta a notável história de amadurecimento de um dos jogadores mais influentes, dinâmicos e inesperados da história do basquete.

Unindo imagens de arquivo e entrevistas inéditas, o longa-metragem documenta a ascensão de Curry: de um jogador universitário de baixa estatura, até quatro títulos da NBA e parte de uma das dinastias esportivas mais dominantes do mundo.

Os Segredos da Igreja Hillsong (Star+)

Baseada na reveladora reportagem original dos jornalistas da Vanity Fair Alex French e Dan Adler sobre os escândalos da Igreja Hillsong, a série documental investigativa de quatro episódios vai além das manchetes sensacionalistas para examinar o padrão da igreja de encobrir as más condutas para se proteger.

Dirigida por Stacey Lee, a docusérie apresenta novas reportagens e análises de jornalistas, bem como as primeiras entrevistas com os ex-pastores Carl e Laura Lentz desde sua expulsão da igreja. A série também apresenta emocionantes conversas com paroquianos que continuam lidando com o impacto das novas revelações sobre a igreja.