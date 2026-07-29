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'Super Mario Galaxy: O Filme' já pode ser visto no streaming; saiba qual

O filme inspirado na franquia da Nintendo inicia sua fase no streaming e amplia o acesso para quem perdeu a estreia nos cinemas

'Super Mario Galaxy: O Filme': A nova aventura de Mario e Luigi chega ao catálogo digital do Prime Video após a exibição nas telonas (Reprodução)

'Super Mario Galaxy: O Filme': A nova aventura de Mario e Luigi chega ao catálogo digital do Prime Video após a exibição nas telonas (Reprodução)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 29 de julho de 2026 às 21h47.

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Depois de conquistar o público nas salas de cinema, "Super Mario Galaxy: O Filme" inicia sua trajetória no streaming. A animação da Nintendo e da Illumination já está disponível no Prime Video e no YouTube para compra e aluguel no Brasil, permitindo que os fãs revisitem a aventura ou assistam ao longa pela primeira vez.

Como assistir ao filme?

Tanto no Prime Video quanto no YouTube, o aluguel (por R$ 14,90) oferece acesso por 48 horas após o início da reprodução, enquanto a compra (por R$ 49,90) libera o longa de forma permanente na biblioteca do usuário, além de incluir materiais extras de bastidores e conteúdos sobre a produção.

Uma nova jornada pelo universo de Mario

A história acompanha Mario e Luigi em mais uma missão no Reino dos Cogumelos. Ao lado de Yoshi, os irmãos embarcam em uma viagem pelo espaço após um pedido de ajuda levar o grupo a explorar novos planetas e enfrentar ameaças inéditas.

Durante a aventura, personagens conhecidos pelos fãs da franquia, como Rosalina e Bowser Jr., ganham espaço na narrativa, ampliando o universo apresentado no primeiro filme.

Elenco e produção

A animação reúne novamente um elenco de dublagem liderado por Chris Pratt como Mario, Anya Taylor-Joy como Peach, Charlie Day como Luigi e Jack Black como Bowser. A direção segue nas mãos de Aaron Horvath e Michael Jelenic, com produção de Chris Meledandri e do criador da franquia, Shigeru Miyamoto.

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Filme foi um sucesso de bilheteria

A passagem da animação pelos cinemas foi marcada por números expressivos. A animação arrecadou US$ 1,01 bilhão nas bilheterias mundiais, tornando-se o primeiro filme de 2026 a ultrapassar a marca de US$ 1 bilhão e consolidando mais um grande sucesso da parceria entre Nintendo, Illumination e Universal.

O desempenho colocou o longa entre as maiores arrecadações do ano e reforçou a força das adaptações de videogames nos cinemas. Confira o ranking das maiores bilheterias de 2026:

PosiçãoFilmeBilheteria mundial
'Toy Story 5'US$ 1,025 bilhão
'Michael'US$ 1,016 bilhão
'Super Mario Galaxy: O Filme'US$ 1,011 bilhão
'O Diabo Veste Prada 2'US$ 690,9 milhões
'Devoradores de Estrelas'US$ 684,1 milhões
'A Odisseia'US$ 666,7 milhões
'Pegasus 3'US$ 656,4 milhões
'Obsessão'US$ 458,8 milhões
'Minions & Monstros'US$ 415,2 milhões
10º'Backrooms'US$ 389,7 milhões
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