'Super Mario Galaxy: O Filme' já pode ser visto no streaming; saiba qual

'Super Mario Galaxy: O Filme': A nova aventura de Mario e Luigi chega ao catálogo digital do Prime Video após a exibição nas telonas (Reprodução)
Freelancer
Publicado em 29 de julho de 2026 às 21h47.
Depois de conquistar o público nas salas de cinema, "Super Mario Galaxy: O Filme" inicia sua trajetória no streaming. A animação da Nintendo e da Illumination já está disponível no Prime Video e no YouTube para compra e aluguel no Brasil, permitindo que os fãs revisitem a aventura ou assistam ao longa pela primeira vez.
Tanto no Prime Video quanto no YouTube, o aluguel (por R$ 14,90) oferece acesso por 48 horas após o início da reprodução, enquanto a compra (por R$ 49,90) libera o longa de forma permanente na biblioteca do usuário, além de incluir materiais extras de bastidores e conteúdos sobre a produção.
A história acompanha Mario e Luigi em mais uma missão no Reino dos Cogumelos. Ao lado de Yoshi, os irmãos embarcam em uma viagem pelo espaço após um pedido de ajuda levar o grupo a explorar novos planetas e enfrentar ameaças inéditas.
Durante a aventura, personagens conhecidos pelos fãs da franquia, como Rosalina e Bowser Jr., ganham espaço na narrativa, ampliando o universo apresentado no primeiro filme.
A animação reúne novamente um elenco de dublagem liderado por Chris Pratt como Mario, Anya Taylor-Joy como Peach, Charlie Day como Luigi e Jack Black como Bowser. A direção segue nas mãos de Aaron Horvath e Michael Jelenic, com produção de Chris Meledandri e do criador da franquia, Shigeru Miyamoto.
A passagem da animação pelos cinemas foi marcada por números expressivos. A animação arrecadou US$ 1,01 bilhão nas bilheterias mundiais, tornando-se o primeiro filme de 2026 a ultrapassar a marca de US$ 1 bilhão e consolidando mais um grande sucesso da parceria entre Nintendo, Illumination e Universal.
O desempenho colocou o longa entre as maiores arrecadações do ano e reforçou a força das adaptações de videogames nos cinemas. Confira o ranking das maiores bilheterias de 2026:
|Posição
|Filme
|Bilheteria mundial
|1º
|'Toy Story 5'
|US$ 1,025 bilhão
|2º
|'Michael'
|US$ 1,016 bilhão
|3º
|'Super Mario Galaxy: O Filme'
|US$ 1,011 bilhão
|4º
|'O Diabo Veste Prada 2'
|US$ 690,9 milhões
|5º
|'Devoradores de Estrelas'
|US$ 684,1 milhões
|6º
|'A Odisseia'
|US$ 666,7 milhões
|7º
|'Pegasus 3'
|US$ 656,4 milhões
|8º
|'Obsessão'
|US$ 458,8 milhões
|9º
|'Minions & Monstros'
|US$ 415,2 milhões
|10º
|'Backrooms'
|US$ 389,7 milhões