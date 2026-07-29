'Super Mario Galaxy: O Filme' já pode ser visto no streaming; saiba qual

Depois de conquistar o público nas salas de cinema, "Super Mario Galaxy: O Filme" inicia sua trajetória no streaming. A animação da Nintendo e da Illumination já está disponível no Prime Video e no YouTube para compra e aluguel no Brasil, permitindo que os fãs revisitem a aventura ou assistam ao longa pela primeira vez.

Como assistir ao filme?

Tanto no Prime Video quanto no YouTube, o aluguel (por R$ 14,90) oferece acesso por 48 horas após o início da reprodução, enquanto a compra (por R$ 49,90) libera o longa de forma permanente na biblioteca do usuário, além de incluir materiais extras de bastidores e conteúdos sobre a produção.

Uma nova jornada pelo universo de Mario

A história acompanha Mario e Luigi em mais uma missão no Reino dos Cogumelos. Ao lado de Yoshi, os irmãos embarcam em uma viagem pelo espaço após um pedido de ajuda levar o grupo a explorar novos planetas e enfrentar ameaças inéditas.

Durante a aventura, personagens conhecidos pelos fãs da franquia, como Rosalina e Bowser Jr., ganham espaço na narrativa, ampliando o universo apresentado no primeiro filme.

Elenco e produção

A animação reúne novamente um elenco de dublagem liderado por Chris Pratt como Mario, Anya Taylor-Joy como Peach, Charlie Day como Luigi e Jack Black como Bowser. A direção segue nas mãos de Aaron Horvath e Michael Jelenic, com produção de Chris Meledandri e do criador da franquia, Shigeru Miyamoto.

Filme foi um sucesso de bilheteria

A passagem da animação pelos cinemas foi marcada por números expressivos. A animação arrecadou US$ 1,01 bilhão nas bilheterias mundiais, tornando-se o primeiro filme de 2026 a ultrapassar a marca de US$ 1 bilhão e consolidando mais um grande sucesso da parceria entre Nintendo, Illumination e Universal.

O desempenho colocou o longa entre as maiores arrecadações do ano e reforçou a força das adaptações de videogames nos cinemas. Confira o ranking das maiores bilheterias de 2026: