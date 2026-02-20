Casual

Os 6 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre os destaques estão as séries '56 Dias', 'Agente Noturno' e o final da primeira temporada de 'O Cavaleiro dos Sete Reinos'

Filmes e séries: 6 opções para assistir neste fim de semana (56 Dias - Prime Video/Divulgação)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 08h38.

O final de semana já está chegando e o streaming está recheado de novos filmes e séries. Dessa vez, a curadoria da Casual EXAME traz desde o desfecho de épicos de fantasia até o retorno de personagens icônicos que marcaram gerações.

Na HBO Max, destaque para o encerramento da primeira temporada de O Cavaleiro dos Sete Reinos, que transportou os fãs de volta ao universo de Westeros em uma escala mais íntima e cavalheiresca. O último episódio vai ao ar neste domingo, 22.

No Prime Video chega a aguardada nova série 56 Dias, estrelada por Dove Cameron e Avan Jorgia. A produção é baseada no livro de mesmo nome.

Separamos abaixo os 6 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana. Confira:

56 Dias (Prime Video)

yt thumbnail

Quando um corpo não identificado é encontrado em um apartamento luxuoso, ligado a Oliver Kennedy e sua namorada Ciara Wyse, os detetives Lee Reardon e Karl Connolly refazem os passos do romance mortal dos últimos 56 dias.

O Agente Noturno - 3ª Temporada (Netflix)

yt thumbnail

Peter Sutherland viaja a Istambul, Turquia, para uma nova missão internacional envolvendo um funcionário da FinCEN acusado de assassinato, em um enredo mais sombrio, sem a personagem Rose e com novas alianças.

A Última Coisa Que Ele me Falou - 2ª Temporada (Apple TV)

yt thumbnail

Quando Owen aparece depois de cinco anos fugindo, Hannah e sua enteada Bailey se encontram em uma corrida para descobrir como reunir sua família antes que o passado os alcance.

O Cavaleiro dos 7 Reinos - Episódio Final (HBO Max)

yt thumbnail

A jornada de Sor Duncan, o Alto, e seu escudeiro Egg chega ao clímax. Ambientada décadas antes de "Game of Thrones", a série mostra Westeros sob o domínio da Casa Targaryen enquanto a dupla atravessa os Sete Reinos em busca de honra e sobrevivência.

Bridget Jones: Louca pelo Garoto (Disney+)

yt thumbnail

Bridget Jones (Renée Zellweger) está de volta, agora aos 52 anos e enfrentando a viuvez. Ao tentar retomar sua vida amorosa como mãe solteira, ela se vê dividida entre a energia de um homem mais jovem e a estabilidade do professor de seu filho.

Expresso do Amanhã (Mubi)

yt thumbnail

Após uma tentativa fracassada de conter o aquecimento global gerar uma nova era do gelo, os últimos humanos vivem em um trem em movimento perpétuo. O longa explora a brutal luta de classes entre os vagões, culminando em uma revolta que promete abalar as estruturas da máquina.

Para ver no cinema: Isso Ainda Está de Pé?

yt thumbnail

Dirigido por Bradley Cooper, o filme acompanha Alex (Will Arnett) enfrentando a crise da meia-idade e o divórcio enquanto tenta se encontrar na cena de comédia de Nova York. Ao lado de Tess (Laura Dern), eles precisam aprender a navegar pela nova dinâmica familiar e suas próprias identidades.

