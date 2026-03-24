Lollapalooza confirma datas de 2027 e abre venda para LollaLovers

O Lollapalooza Brasil confirmou sua 14ª edição para os dias 19, 20 e 21 de março de 2027, no Autódromo de Interlagos, e iniciou nesta terça-feira, 24, a primeira fase de vendas com o ingresso LollaLovers.

A modalidade começa a ser vendida ao meio-dia, com exclusividade para clientes do Bradesco e de marcas associadas, como Next, Bradescard e Digio. A venda para o público geral ainda não tem data definida.

LollaLovers garante acesso aos três dias

O LollaLovers é um passe válido para os três dias de festival, com preço promocional e benefícios exclusivos. Entre eles estão parcelamento em até 12 vezes sem juros, desconto na compra antecipada de bebidas, isenção da taxa de serviço, entrada preferencial e um pôster comemorativo.

As vendas são realizadas pela Ticketmaster, canal oficial do evento.

Preços e condições

Na fase inicial, os valores são:

Meia-entrada Bradesco: 12x de R$ 76

Entrada social: 12x de R$ 85,27 (com doação de R$ 20)

Inteira: 12x de R$ 152

Cada CPF pode adquirir um ingresso na modalidade.

Entrada social e ações

A entrada social garante 45% de desconto mediante doação automática de R$ 20 para projetos como o Projeto Guri, Casa do Zezinho e Criança Esperança.

A iniciativa, adotada desde 2018, busca ampliar o acesso ao festival e apoiar ações sociais.

A organização informou que a venda para o público geral será anunciada em breve. Também reforçou que a compra deve ser feita apenas pelos canais oficiais para evitar fraudes.

A edição de 2026 reuniu cerca de 285 mil pessoas ao longo de três dias, consolidando o evento como um dos principais festivais de música do país.