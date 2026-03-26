Algumas raças de cães são mais fáceis de adestrar? Veja o que diz a ciência

Escolher um cachorro com base na ideia de que determinada raça é mais fácil de treinar pode não ser a melhor estratégia. Um estudo publicado na revista científica Science indica que, embora a genética tenha influência, esse fator não determina sozinho o comportamento ou a capacidade de aprendizado dos cães.

A pesquisa foi conduzida por cientistas liderados por Elinor Karlsson, com base em dados do projeto Darwin’s Ark, que reúne informações genéticas e comportamentais de milhares de animais.

Apesar de algumas raças serem tradicionalmente associadas à obediência, como border collies e labradores, os dados indicam que essa relação é limitada.

Segundo a análise, a raça explica apenas uma pequena parcela das diferenças comportamentais entre os cães — cerca de 9%. Isso significa que dois animais da mesma raça podem apresentar níveis distintos de resposta a comandos e facilidade de aprendizado.

O que realmente influencia o adestramento

Os resultados mostram que o comportamento canino é resultado de uma combinação de fatores, e não apenas da genética.

Entre os principais fatores estão:

características individuais;

ambiente em que o animal vive;

interação com humanos;

experiências ao longo da vida.

Na prática, o adestramento depende mais da forma como o cão é estimulado e socializado do que da raça.

Para chegar a essas conclusões, a equipe utilizou dados de cerca de 48.500 cães registrados em um dos maiores bancos genéticos caninos do mundo.

Além das informações genéticas, foram analisadas características comportamentais relatadas pelos tutores. Mesmo com esse volume de dados, a capacidade de prever o comportamento de um cão apenas com base na raça se mostrou baixa.

Obediência varia mesmo nas raças consideradas 'fáceis'

A pesquisa também identificou que algumas raças apresentam, em média, maior tendência à obediência. No entanto, essa diferença não permite prever o comportamento individual.

Na prática, um cão considerado “difícil” pode aprender com facilidade, enquanto outro da mesma raça pode apresentar maior resistência ao treinamento.

Além disso, os dados indicam a existência de viés na forma como tutores avaliam o comportamento dos animais.

Há uma tendência de associar características positivas às raças escolhidas, o que reforça estereótipos e pode distorcer a avaliação real do comportamento.

Diante disso, os resultados apontam que observar o comportamento individual do animal é mais relevante do que se basear apenas na raça.

Fatores como nível de energia, sociabilidade e resposta a estímulos tendem a ter impacto mais direto na convivência e no processo de adestramento do que a origem genética isolada.