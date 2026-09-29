Empresas têm até amanhã, 30/09, para se inscrever no Prêmio Melhores dos Negócios Internacionais (Eduardo Frazão)
Jornalista
Publicado em 29 de setembro de 2026 às 07h05.
Empresas, cooperativas e startups que ainda não se inscreveram no Prêmio Melhores dos Negócios Internacionais 2026 têm até amanhã, 30 de setembro, para participar. A inscrição é gratuita e integra a terceira edição da premiação realizada pela ApexBrasil em parceria com a EXAME.
O prêmio reconhece organizações com iniciativas que contribuem para ampliar a presença brasileira no exterior, incluindo projetos relacionados à exportação, internacionalização, desenvolvimento regional e atração de investimentos.
Inscreva sua instituição na página oficial do prêmio.
A edição de 2026 reúne 12 categorias, contemplando diferentes setores, portes e modelos de atuação:
As duas categorias de Destaque Projeto Setorial são destinadas a entidades setoriais. As demais contemplam diferentes perfis de organizações elegíveis, conforme as regras do regulamento.
A premiação contempla diferentes tipos de organizações. Entre os participantes elegíveis estão empresas, cooperativas e startups, além de outras instituições enquadradas nos critérios específicos de cada categoria.
Para a edição de 2026, podem ser apresentadas iniciativas realizadas entre janeiro de 2025 e junho de 2026. Os participantes devem informar os dados solicitados no formulário e apresentar o caso relacionado à iniciativa inscrita.
O Prêmio Melhores dos Negócios Internacionais foi criado para reconhecer organizações que contribuem para a inserção do Brasil no mercado global. Nas duas primeiras edições, a iniciativa acumulou mais de 900 inscrições e 37 instituições vencedoras.
Em 2025, a premiação recebeu 404 inscrições, com 57 organizações chegando à fase de finalistas. A edição também reconheceu empresas de setores como indústria, alimentos, tecnologia, energia e serviços, além de startups e cooperativas.
O histórico mostra a variedade de iniciativas consideradas pelo prêmio. Além de resultados diretamente ligados à exportação, a premiação contempla projetos de desenvolvimento regional, sustentabilidade, diversidade e investimentos internacionais.
Para concorrer, a organização deve verificar os critérios da categoria escolhida, consultar o regulamento e preencher o formulário de inscrição com as informações solicitadas.
A avaliação considera os dados apresentados pelas instituições de acordo com os critérios estabelecidos para cada categoria. Após essa etapa, serão definidos os finalistas e vencedores da edição de 2026.
A cerimônia de premiação está prevista para 1º de dezembro, em São Paulo.
O prazo para participar termina amanhã, 30 de setembro. Organizações que atendem aos critérios podem consultar o regulamento e concluir a inscrição pela página oficial.
Inscreva sua instituição no Prêmio Melhores dos Negócios Internacionais 2026. Clique aqui!