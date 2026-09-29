Empresas têm até amanhã, 30/09, para se inscrever no Prêmio Melhores dos Negócios Internacionais

Empresas, cooperativas e startups que ainda não se inscreveram no Prêmio Melhores dos Negócios Internacionais 2026 têm até amanhã, 30 de setembro, para participar. A inscrição é gratuita e integra a terceira edição da premiação realizada pela ApexBrasil em parceria com a EXAME.

O prêmio reconhece organizações com iniciativas que contribuem para ampliar a presença brasileira no exterior, incluindo projetos relacionados à exportação, internacionalização, desenvolvimento regional e atração de investimentos.

Inscreva sua instituição na página oficial do prêmio.

Quais são as categorias do prêmio?

A edição de 2026 reúne 12 categorias, contemplando diferentes setores, portes e modelos de atuação:

Promoção da Sociobiodiversidade

Desenvolvimento Regional

Liderança e Diversidade

Cooperativismo

Indústria, para micro, pequenas e médias empresas

Indústria, para grandes empresas

Serviços

Alimentos, Bebidas e Agronegócios, para micro, pequenas e médias empresas

Alimentos, Bebidas e Agronegócios, para grandes empresas

Startup

Destaque Projeto Setorial de Alimentos, Bebidas e Agronegócios

Destaque Projeto Setorial de Indústria e Serviços

As duas categorias de Destaque Projeto Setorial são destinadas a entidades setoriais. As demais contemplam diferentes perfis de organizações elegíveis, conforme as regras do regulamento.

Quem pode participar?

A premiação contempla diferentes tipos de organizações. Entre os participantes elegíveis estão empresas, cooperativas e startups, além de outras instituições enquadradas nos critérios específicos de cada categoria.

Para a edição de 2026, podem ser apresentadas iniciativas realizadas entre janeiro de 2025 e junho de 2026. Os participantes devem informar os dados solicitados no formulário e apresentar o caso relacionado à iniciativa inscrita.

Um prêmio que chega à terceira edição

O Prêmio Melhores dos Negócios Internacionais foi criado para reconhecer organizações que contribuem para a inserção do Brasil no mercado global. Nas duas primeiras edições, a iniciativa acumulou mais de 900 inscrições e 37 instituições vencedoras.

Em 2025, a premiação recebeu 404 inscrições, com 57 organizações chegando à fase de finalistas. A edição também reconheceu empresas de setores como indústria, alimentos, tecnologia, energia e serviços, além de startups e cooperativas.

O histórico mostra a variedade de iniciativas consideradas pelo prêmio. Além de resultados diretamente ligados à exportação, a premiação contempla projetos de desenvolvimento regional, sustentabilidade, diversidade e investimentos internacionais.

Como participar em 2026

Para concorrer, a organização deve verificar os critérios da categoria escolhida, consultar o regulamento e preencher o formulário de inscrição com as informações solicitadas.

A avaliação considera os dados apresentados pelas instituições de acordo com os critérios estabelecidos para cada categoria. Após essa etapa, serão definidos os finalistas e vencedores da edição de 2026.

A cerimônia de premiação está prevista para 1º de dezembro, em São Paulo.

O prazo para participar termina amanhã, 30 de setembro. Organizações que atendem aos critérios podem consultar o regulamento e concluir a inscrição pela página oficial.

Inscreva sua instituição no Prêmio Melhores dos Negócios Internacionais 2026. Clique aqui!