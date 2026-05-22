Fim de uma era: IMAX avalia venda e inicia conversas com empresas de entretenimento

A IMAX iniciou conversas preliminares sobre uma possível venda da companhia e procurou grupos do setor de entretenimento para avaliar o interesse em uma aquisição. A movimentação da companhia foi informada por fontes do jornal americano Wall Street Journal.

As discussões ainda estão em estágio inicial e, até o momento, não há garantia de que resultarão em um acordo.

O movimento ocorre em um cenário de expansão das experiências premium nos cinemas, segmento que cresce em ritmo superior ao da bilheteria tradicional. Dados do Box Office Mojo apontam que os cinemas arrecadaram cerca de US$ 2,9 bilhões nos Estados Unidos neste ano, no maior patamar para o período desde antes da pandemia.

As salas premium, categoria que inclui a IMAX, responderam por 16% da receita de ingressos nos Estados Unidos e Canadá até o começo de abril. No mesmo intervalo de 2021, a participação era de 13%, segundo a empresa de análise EntTelligence.

A força das bilheterias

IMAX: companhia pode ser vendida e movimentação promete agitar o setor. (AaronP/Bauer-Griffin/Getty Images)

A IMAX ampliou sua presença na bilheteria doméstica nos últimos anos. A companhia representou 5,2% das receitas do mercado americano em 2024, acima dos 3,2% registrados em 2019. Filmes como "Avatar: Fogo e Cinzas" e "Projeto Ave Maria" foram adaptados para o formato da empresa e promovidos para exibição em telas premium.

Durante encontro com investidores realizado em dezembro, o CEO da companhia, Rich Gelfond, afirmou que a empresa pode se tornar “um player incrivelmente valioso, seja como uma empresa de capital aberto totalmente independente ou como parte de uma empresa maior”. Gelfond retomou recentemente as atividades em regime parcial após licença médica motivada por um quadro de pneumonia.

As ações da IMAX acumulam valorização de cerca de 40% desde o verão passado, apesar da queda de 7% no acumulado deste ano. Atualmente, a empresa possui valor de mercado estimado em US$ 1,85 bilhão, o que pode facilitar uma aquisição por grandes grupos de mídia e entretenimento.

Após a publicação da reportagem do The Wall Street Journal, os papéis da companhia avançaram mais de 10% no pregão estendido.

Uma eventual compra por um estúdio de Hollywood também levanta questionamentos sobre a distribuição das salas premium. Atualmente, diferentes estúdios disputam espaço nas telas IMAX durante períodos de estreias simultâneas.

A Netflix anunciou recentemente que lançará um filme estrelado por Brad Pitt e dirigido por David Fincher exclusivamente em salas IMAX por duas semanas antes da estreia no streaming. Já em fevereiro do próximo ano, a plataforma pretende exibir "As Crônicas de Nárnia: O Sobrinho do Mágico" em IMAX e outros cinemas sete semanas antes da chegada ao catálogo digital, marcando seu primeiro lançamento amplo nas salas de cinema.