20 de novembro é feriado nacional ou ponto facultativo?

O dia 20 de novembro será feriado nacional a partir de 2025. A data, que celebra o Dia da Consciência Negra, já era reconhecida como feriado em diversos estados e municípios, mas passa agora a ter validade em todo o território brasileiro.

A oficialização foi sancionada e publicada em lei, tornando o 20 de novembro parte do calendário cívico nacional, ao lado de datas como 7 de setembro e 15 de novembro. Em 2025, o feriado cairá em uma quinta-feira.

Por que o 20 de novembro é símbolo da luta contra o racismo

O objetivo da data é promover a reflexão sobre a igualdade racial, relembrando a morte de Zumbi dos Palmares, líder do maior quilombo do período colonial. Palmares foi símbolo da resistência à escravidão e da organização de comunidades negras autônomas, abrigando até 20 mil habitantes em seu auge.

Zumbi foi capturado e morto em 1695, após liderar, por mais de 15 anos, batalhas contra tropas coloniais que buscavam destruir o quilombo.

O que muda com o feriado nacional

Com a nacionalização da data, espera-se ampliar o debate sobre o racismo estrutural no país e incentivar ações de valorização da cultura afro-brasileira.

A data já era considerada feriado por leis estaduais e municipais em locais como São Paulo, Rio de Janeiro, Alagoas, Mato Grosso e Rio Grande do Sul. A partir de agora, todos os brasileiros terão direito ao descanso no 20 de novembro, independentemente da cidade ou estado onde vivem.