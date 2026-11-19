RESUMO ＋ Em 16 anos à frente do Grupo LC, agência de divulgação de livros fundada em 2010, a jornalista Lilian Cardoso enfrentou crises financeiras, redução de equipe e decisões sobre a continuidade do negócio. No Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, ela defende que empreender exige conciliar propósito, gestão, lucro e responsabilidade pelas pessoas.

*Lilian Cardoso

Já fiz contas de madrugada sem saber como fecharia o mês. Já precisei reduzir uma equipe de 15 pessoas para cinco de um dia para o outro. Em alguns momentos, estive a um passo de encerrar a empresa.

Quando olho para os 16 anos do Grupo LC, essas lembranças fazem parte da história. E, neste 19 de novembro, Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, preciso falar delas.

Porque as mulheres que estão pensando em abrir um negócio merecem conhecer também o que acontece depois da coragem de começar.

O início de um negócio e os desafios de empreender

Em janeiro de 2010, eu tinha 26 anos. Havia trabalhado como assessora de imprensa em uma editora e queria dedicar minha carreira à divulgação de livros.

Comecei com uma estagiária e uma convicção que continuo repetindo: livro bom precisa ser encontrado. Eu conhecia o trabalho de aproximar autores e jornalistas.

Estava começando a aprender tudo o que seria necessário para manter uma empresa de pé.

Entre uma campanha e outra, vieram as contratações, os impostos, as negociações, os pagamentos e as decisões que ninguém poderia tomar por mim.

Gostar de livros havia me levado até ali. Para continuar, eu precisaria aprender a gerir um negócio.

Esse aprendizado teve um preço. Houve crescimento, mas também recuos. Houve decisões difíceis, cansaço e momentos em que precisei rever o tamanho da operação para conseguir seguir.

Nas vezes em que pensei em desistir, voltei mentalmente àquela mulher de 26 anos.

Lembrar por que eu havia começado me ajudava a recuperar a disposição para olhar os números, buscar saídas e tomar a próxima decisão. Foi assim que entendi que propósito e gestão precisam caminhar juntos.

Os desafios do mercado editorial e da divulgação de livros

Trabalhar com livros torna essa relação especialmente importante. No mercado editorial, convivemos com orçamentos de divulgação apertados e uma enorme disputa pela atenção das pessoas.

Cada campanha exige encontrar um caminho para que uma obra chegue a quem pode se interessar por ela.

Esse desafio ficou ainda mais evidente com a edição de 2024 da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil: pela primeira vez na série histórica, os não leitores eram maioria.

Na população pesquisada, 53% não haviam lido sequer parte de um livro nos três meses anteriores ao levantamento.

É nesse cenário que escolhi empreender e continuo trabalhando.

Ao longo desses 16 anos, nossa equipe já realizou mais de 5 mil campanhas literárias. São livros enviados, pautas sugeridas, entrevistas, artigos e encontros entre autores e leitores.

Por trás de cada campanha, há profissionais trabalhando e uma cadeia que envolve editoras, gráficas, livrarias, jornalistas e criadores de conteúdo.

Hoje, quando olho para a empresa, penso na responsabilidade de dar continuidade a tudo isso.

Crescer exige gestão, lucro e responsabilidade

Aos 43 anos, confesso: às vezes me sinto cansada. A experiência me trouxe mais segurança, e mais consciência das consequências de cada escolha. Crescer exige contratar, delegar, organizar processos e reconhecer os limites da própria atuação.

Minha pergunta também mudou. Além de pensar no que preciso entregar hoje, passei a perguntar: que empresa quero construir para os próximos anos? E qual deve ser o meu papel nela?

Uma parte dessa resposta está em aprender a falar de dinheiro com clareza. Uma empresa de cultura precisa de lucro para continuar fazendo cultura.

É o resultado financeiro que permite pagar salários e prestadores em dia, investir na equipe, melhorar a estrutura e atravessar períodos difíceis.

Aprendi a olhar para metas e fluxo de caixa como parte do compromisso com as pessoas que confiam no nosso trabalho.

Empreender envolve responder por essas escolhas todos os meses. Tem cliente que precisa ser atendido, imposto que vence, proposta que precisa sair e problema que pede solução. Muitas vezes, tudo no mesmo dia.

Por isso, tenho dificuldade com a imagem de que empreender é, por si só, sinônimo de liberdade.

Existe autonomia, mas existe uma responsabilidade enorme acompanhando cada decisão. E cada mulher precisa ter condições de avaliar se deseja assumir esse caminho.

Empreendedorismo feminino e a importância das redes de apoio

Segundo um levantamento do Sebrae, o Brasil chegou a 10,4 milhões de mulheres donas de negócios em 2025. Ainda assim, representávamos cerca de um terço do total.

São milhões de trajetórias diferentes, com recursos, oportunidades e redes de apoio igualmente diferentes.

Contar os bastidores é uma forma de contribuir com quem está começando.

Compartilhar o que deu errado, o que precisou mudar e o que ainda estamos aprendendo pode ser mais útil do que apresentar uma trajetória em que tudo parece ter dado certo.

Na minha, as pessoas fizeram muita diferença.

Tenho clientes que caminham conosco há anos, lançamento após lançamento. Tenho uma equipe que ajuda a transformar ideias em entregas todos os dias.

E guardo aprendizados de profissionais que já passaram pela agência, alguns dos quais se tornaram amigos para a vida.

Quando penso no que construímos, lembro dessas relações. A empresa cresceu com trabalho, persistência, correções de rota e gente boa participando de cada etapa.

O que aprendi sobre empreender e lidar com decisões difíceis

À mulher que está pensando em empreender, eu diria: conheça o trabalho que você quer fazer, mas procure entender também o negócio que precisará sustentar esse trabalho.

Faça contas, busque orientação e construa uma rede com quem possa conversar com honestidade.

Àquela que está pensando em desistir, eu não daria uma ordem para continuar a qualquer custo. Diria para olhar com atenção para o que está acontecendo.

Talvez seja preciso mudar a estratégia, reduzir a operação, dividir responsabilidades ou encerrar um ciclo. E tá tudo bem! Rever uma decisão faz parte de empreender.

Lembrar por que comecei continua sendo importante para mim. Mas foram as mudanças que fiz ao longo do caminho que permitiram à empresa chegar até aqui.

Dezesseis anos depois, ainda acredito que livro bom precisa ser encontrado.

A diferença é que hoje sei quanto trabalho existe para fazer esse encontro acontecer — e quantas pessoas precisamos cuidar para continuar tornando isso possível.

É com essa consciência que sigo firme como uma profissional do setor livreiro.

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*Lilian Cardoso é jornalista, com especialização em Cultura, Economia e Política, mãe da Catarina e CEO do Grupo LC. Fundou sua agência em 2010 e, com sua equipe, já realizou mais de 5 mil campanhas literárias. É criadora do curso Escritores Admiráveis e autora de “O Livro Secreto do Escritor” (Citadel).