20 de novembro: como funciona o pagamento de contas? Prazo é prorrogado?

Com o Dia da Consciência Negra , alguns serviços importantes não funcionarão normalmente. O feriado nacional vai ser o primeiro a cair em dia de semana em seis meses e, na data, as atividades bancárias ficam suspensas em todo país, segundo a Federação dos Bancos (Febraban). Uma dúvida que pode surgir: o que acontece com contas que vencem nesta quinta? É preciso pagar antes ou o prazo é prorrogado?

A legislação brasileira prevê que, para contas cujo vencimento cai em feriados, o prazo para cobrança da instituição financeira é prorrogado até o dia útil seguinte, sem juros ou multas. No caso deste feriado da Consciência Negra, o próximo dia útil é a sexta-feira, 21. Isso se aplica para boletos, faturas e demais contas de consumo, como água e energia elétrica.

Tributos e agências bancárias

No caso dos tributos, o mais comum é que eles já venham com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais. A recomendação da Febraban, porém, é pagar com antecedência.

Não são só as agências bancárias que ficam fechadas no feriado. Transações como TED ou DOC também são afetadas e são validadas apenas no próximo dia útil. Pix e caixas eletrônicos seguem funcionando normalmente.

Caso você perceba alguma cobrança indevida, a Febraban orienta que procure seu banco.