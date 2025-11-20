20 de novembro: vai trabalhar hoje? Saiba seus direitos

O Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, tornou-se feriado nacional em 2024, com validade para os 26 estados e os 5.570 municípios do país.

Neste ano, a data ocorre em uma quinta-feira. A depender da política interna de cada empresa e da administração pública, pode haver ponto facultativo na sexta-feira, 21, criando um feriado prolongado.

A legislação não obriga o empregador a conceder a emenda. Empresas com banco de horas podem utilizar o período para compensações.

Quem tem direito à folga?

O feriado se aplica a todos os trabalhadores que não atuam em atividades essenciais. As exceções devem estar previstas em convenções coletivas, especialmente em setores como saúde, transporte, energia, comunicações e serviços funerários.

Quais são os direitos garantidos pela CLT?

Pelo regime geral da CLT:

Pagamento em dobro : acréscimo de 100% sobre o valor do dia trabalhado.

Folga compensatória: pode ser concedida em outro dia, mediante acordo entre as partes.

Regimes de trabalho com regras específicas

Escala 12x36 : o pagamento em dobro pode ser dispensado se houver folga, salvo previsão contrária na convenção coletiva.

Trabalho intermitente: o pagamento em feriado deve ser em dobro, a não ser que se compense com folga prevista.

Setores essenciais e exceções

Trabalhadores de setores como saúde, transporte e segurança podem atuar normalmente em feriados. As condições devem ser definidas por convenções específicas. Além disso, leis municipais podem regular o trabalho em domingos e feriados.

Como o trabalhador deve proceder?

Verifique sua convenção coletiva de trabalho .

Em caso de dúvidas, procure orientação no sindicato ou converse com seu empregador.

Qual o significado da data?

O dia 20 de novembro faz referência à morte de Zumbi dos Palmares, líder do maior quilombo do Brasil colonial, em 1695.

Em 2025, a data será o último feriado prolongado antes do Natal.