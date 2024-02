Dia de Iemanjá: qual a origem da data da 'rainha dos mares'?

Nesta sexta-feira, 2, celebra-se o o Dia de Iemanjá, celebração ligada à religião afro-brasileira, especialmente ao culto da Umbanda e do Candomblé. Iemanjá é uma divindade associada ao mar e à fertilidade, sendo considerada a mãe de muitos orixás.

A origem do Dia de Iemanjá remonta às tradições africanas trazidas para o Brasil durante o período da escravidão. Os africanos mantiveram suas práticas religiosas e adaptaram-nas ao novo contexto, incorporando elementos da cultura brasileira. A data específica para celebrar Iemanjá pode variar, mas, frequentemente, é comemorada em 2 de fevereiro.

Por que 2 de fevereiro é considerado dia de Iemanjá?

Essa data coincide com a festa de Nossa Senhora dos Navegantes na tradição católica, e muitas vezes as celebrações de Iemanjá foram sincronizadas com as festividades católicas para permitir a continuidade das práticas religiosas afro-brasileiras de forma mais discreta.

No Dia de Iemanjá, os devotos costumam realizar rituais à beira-mar, oferecendo presentes como flores, perfumes, pentes, espelhos e comidas. Acredita-se que essas oferendas agradam a divindade e fortalecem a conexão entre os devotos e Iemanjá. É uma celebração marcada por música, dança, orações e uma atmosfera festiva que reflete a riqueza das tradições culturais afro-brasileiras.

Frases para o Dia de Iemanjá