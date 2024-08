15 de agosto é feriado? Saiba onde data é celebrada

O próximo dia 15 de agosto é feriado em algumas cidades do Brasil. A data celebra Nossa Senhora da Boa Viagem, padroeira de Belo Horizonte, e a Assunção de Nossa Senhora, sendo feriado também em Fortaleza (CE). O dia é marcado por tradições religiosas, como a tradicional Procissão Luminosa, que atrai milhares de fiéis.

Padroeira de Belo Horizonte

Nossa Senhora da Boa Viagem se tornou padroeira de Belo Horizonte porque no século XVIII, em 1714, um fazendeiro da então Curral Del Rey, que se chamava Francisco Del Rey, trouxe uma pequena imagem da santa, que começou a ser cultuada naturalmente, passando a ser padroeira dos navegantes, dos viajantes e dos tropeiros. Aos poucos, a estátua foi sendo conhecida e o lugarejo mudou o nome para Vila Bello Horizonte, com duas letras “L” mesmo, no século XIX.

Onde é feriado no dia 15 de agosto?

Em Ipatinga (MG), Ouro Preto (MG) e Patos de Minas (MG), é comemorada a Assunção de Maria, mas não como padroeira do município. Em outras cidades festejam padroeiras diferentes: em Jundiaí (SP) é comemorada a Festa de Nossa Senhora do Desterro; em Maringá (PR), o dia de Nossa Senhora da Glória; e, em Vitória da Conquista (BA), o dia de Nossa Senhora das Vitórias. No Pará, 15 de agosto é feriado estadual. A data comemora a adesão do estado à Independência do Brasil, em 1823.

Datas comemorativas em agosto de 2024

1º de agosto: Dia Nacional do Maracatu; Dia Nacional do Selo

3 de agosto: Dia do Capoeirista

4 de agosto: Dia do Padre

5 de agosto: Dia Nacional da Cerveja; Dia Nacional da Saúde

8 de agosto: Dia Nacional de Controle do Colesterol

9 de agosto: Dia Internacional dos Povos Indígenas

11 de agosto: Dia dos Pais; Dia do Advogado

19 de agosto: Dia Mundial da Fotografia

22 de agosto: Dia do Folclore

25 de agosto: Dia do Soldado

27 de agosto: Dia Nacional do Psicólogo

29 de agosto: Dia Nacional de Combate ao Fumo

Veja a lista de feriados em 2024

Feriados nacionais

1° de janeiro: Confraternização Universal (segunda-feira);

29 de março: Sexta-Feira Santa/Paixão de Cristo (sexta-feira);

21 de abril: Tiradentes (domingo);

1º de maio: Dia Mundial do Trabalho (quarta-feira);

7 de setembro: Independência do Brasil (sábado);

12 de outubro: Nossa Senhora Aparecida (sábado);

2 de novembro: Finados (sábado);

15 de novembro: Proclamação da República (sexta-feira);

20 de Novembro: Consciência Negra (quarta-feira);

25 de dezembro: Natal (quarta-feira).

Pontos facultativos

12 de fevereiro: Carnaval (segunda-feira);

13 de fevereiro: Carnaval (terça-feira);

14 de fevereiro: Quarta-Feira de Cinzas (quarta-feira);

30 de maio: Corpus Christi (quinta-feira);

28 de outubro: Dia do Servidor Público (segunda-feira).