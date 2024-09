10 séries para maratonar em um único fim de semana no streaming

Um fim de semana frio e chuvoso pode ser desanimador para quem gosta de atividades ao ar livre, mas abre espaço para um passatempo apreciado por muita gente: a maratona de séries no streaming. E entende-se por "maratonar" assistir a todos os episódios daquelas produções que tem poucos capítulos e temporadas, curtas o suficiente para "matar" em um sábado e domingo.

E se parte fácil de se fazer é a pipoca, um cobertor e um pijama confortável para começar a maratona, mas a difícil é escolher o que assistir, a EXAME POP separou uma lista com 10 séries ideais para ver em no máximo dois dias, sem ter que virar a noite para isso — a não ser que esse seja o objetivo, né? Veja abaixo:

10 séries para maratonar no fim de semana

Fleabag (2016)

A comédia dramática, criada e escrita por Phoebe Waller-Bridge, acompanha a vida de uma mulher em Londres que tenta lidar com suas relações e os desafios do cotidiano. A trama é ácida e tem um humor mais sombrio, que mistura religião, amor e relações familiares.

Número de episódios: 12 (2 temporadas)

Onde assistir: Prime Video

Shōgun (2024)

Vencedora do Emmy Awards de Melhor Série de Drama em 2024, Shōgun (Xógum: A Gloriosa Saga do Japão) se passa nos anos 1600, quando o então estrangeiro inglês John Blackthorne (Cosmo Jarvis) — ou "Anjin", palavra japonesa para "estrangeiro" — chega com seu navio e tripulação ao Japão feudal. Por lá, como prisioneiro, ele se torna uma peça estratégica em um jogo maior de poder pelo controle do país, dividido, na época, entre cinco senhores feudais. Um deles, Yoshi Toranaga (Hiroyuki Sanada), como a mente por trás do jogo de disputa política, com desejo de iniciar um xogunato — um governo ditatorial imposto pelo chefe militar supremo da nação (o xogum).



Número de episódios: 10 (1 temporada)

Onde assistir: Disney+

Sr. & Sra. Smith (2024)

A série americana é baseada no filme de mesmo nome, de 2005, protagonizado por Angelina Jolie e Brad Pitt. Agora estrelada por Donald Glover e Maya Erskine, a série chega com uma premissa um pouco diferente: dois agentes entram para uma agência de espionagem e são submetidos a uma missão na qual precisam viver como um casal. Desconhecidos à primeira vista, eles acabam se aproximando.

Número de episódios: 8 (1 temporada)

Onde assistir: Prime Video

Beef - Treta (2023)

Vencedora do Emmy de Melhor Série Limitada ou Antológica em 2023, "Beef" (Treta, no título em português) é uma comédia dramática que acompanha as consequências de uma briga de trânsito entre dois estranhos, Danny (Steven Yeun) e Amy (Ali Woong). A disputa inicial entre o empreiteiro fracassado e a empresária de sucesso rapidamente se intensifica e começa a afetar profundamente a vidas pessoais e profissionais deles.

Número de episódios: 10 (1 temporada)

Onde assistir: Netflix

O Gambito da Rainha (2020)

Baseada no livro homônimo, a série conta a história de Beth Harmon, uma jovem prodígio do xadrez que enfrenta seus demônios pessoais enquanto busca se tornar a maior jogadora do mundo. A trama é ambientada nos anos 1950 e 1960 e venceu o Emmy Awards de 2021 como Melhor Série Limitada ou de Antologia.

Número de episódios: 7 (1 temporada)

Onde assistir: Netflix

Chernobyl (2019)

Curta e impactante, "Chernobyl" reconstitui o desastre nuclear de 1986, mas explora sobretudo as falhas humanas e políticas que resultaram na tragédia. John Renck saiu como vencedor do Emmy de Melhor Direção em Minissérie ou Filme para a TV em 2019 e a série também levou como Melhor Minissérie ou Filme para a TV.

Número de episódios: 5 (1 temporada)

Onde assistir: Max

Ripley (2024)

Baseada no filme de 1999, "O Talentoso Ripley", interpretado por Matt Damon, a nova produção da Netflix traz um suspense psicológico que segue Tom Ripley, um jovem norte-americano que é contratado por um milionário para viajar à Itália e convencer seu filho a voltar para casa. Conforme se envolve em mentiras, fraudes e crimes, ele assume novas identidades e se perde em sua busca por poder e riqueza.

Número de episódios: 8 (1 temporada)

Onde assistir: Netflix

True Detective: Terra Noturna (2023)

A quarta temporada da aclamada série de antologia True Detective é perfeita para uma maratona de terror — e funciona mesmo para aqueles que não asssistiram às temporadas anteiores. Ambientada no Alasca, a trama segue as detetives Liz Danvers (Jodie Foster) e Evangelina Navarro (Kali Reis), que investigam o desaparecimento de seis homens em uma estação de pesquisa durante o longo inverno ártico. Conforme a escuridão e o isolamento aumentam, as detetives enfrentam seus próprios traumas e segredos enquanto desvendam uma rede de mistérios sombrios. Com uma atmosfera tensa e temas de culpa, redenção e o lado mais obscuro da psique humana, esta temporada promete uma narrativa envolvente e perturbadora.

Número de episódios: 8 (1 temporada)

Onde assistir: Max

Scenes from a Marriage (2021)

A minissérie dramática da HBO reimagina o livro clássico de Ingmar Bergman. A trama acompanha Mira (Jessica Chastain) e Jonathan (Oscar Isaac), um casal enfrentando as complexidades e os desafios do casamento moderno. Temas como amor, desejo, traição e o desgaste emocional de um relacionamento de longa data são constantes.

Número de episódios: 5 (1 temporada)

Onde assistir: Max

Kevin Can F**k Himself

A série de comédia dramática subverte os clichês de sitcoms tradicionais. A trama acompanha Allison McRoberts (Annie Murphy), uma esposa típica de comédias de TV que começa a perceber as frustrações e limitações de sua vida ao lado de seu marido egocêntrico, Kevin (Eric Petersen). Enquanto no ambiente familiar tudo parece uma comédia leve, fora dele, a produção adota um tom sombrio e realista, à medida que Allison busca libertar-se da vida que foi imposta a ela.

Número de episódios: 16 (2 temporadas)

Onde assistir: Prime Video