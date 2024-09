Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre suspense e drama, documentários e séries este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Apple TV+, estreia da série A Casa de Moda, sobre a história de duas famílias rivais ilustres, disfuncionais e poderosas que competem pela liderança. Já na Netflix, a série documental O Futuro de Bill Gates, apresenta questões urgentes no mundo atual do ponto de vista do visionário da tecnologia e filantropo.

A Casa de Moda (Apple TV+)

Nos bastidores do mundo contemporâneo, em constante evolução, da moda, da elegância e do luxo franceses, A Casa de Moda segue a história de duas famílias rivais ilustres, disfuncionais e poderosas que competem pela liderança. As apostas são altas no mundo dos bastidores da alta-costura, em que uma marca icônica de moda sofre uma acusação de escândalo após um vídeo viral do designer Vincent Ledu (Lambert Wilson) que coloca em perigo a marca de sua família, a LEDU. Perle Foster (Amira Casar), a ex-musa de Vincent que vive à sua sombra, une-se à visionária designer Paloma Castel (Zita Hanrot) para salvar e renovar a centenária Maison LEDU. Para se aproveitar da morte de Vincent, Diane Rovel (Carole Bouquet), a implacável CEO do poderoso grupo de luxo Rovel, lança uma ofensiva para adquirir o que considera ser seu prêmio mais importante: a Maison LEDU. Vale tudo para atingir seu objetivo, pois isso é mais do que adquirir uma marca: é uma questão de vingança.

O Futuro de Bill Gates (Netflix)

Em O Futuro de Bill Gates, o visionário da tecnologia e filantropo nas áreas de clima e saúde global convida o público para uma jornada de aprendizagem, explorando questões urgentes no mundo atual. Ao longo de cinco episódios, Gates analisa as possibilidades e os riscos da inteligência artificial; o problema generalizado da desinformação e a complexidade de definir o que é verdade na era das redes sociais; a escala da crise climática e as soluções que a tecnologia pode oferecer; a injustiça da desigualdade de renda e as oportunidades de reduzir a pobreza; e como a ciência e a inovação estão curando doenças graves. Com perspectivas e comentários de alguns dos cientistas, políticos, pensadores, jornalistas, profissionais de medicina e artistas mais renomados do mundo.

Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais (Netflix)

Após o enorme sucesso de Dahmer: Um Canibal Americano, Ryan Murphy e Ian Brennan retornam com mais uma antologia baseada em um crime real, Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais. A série conta o caso verídico dos irmãos que foram condenados em 1996 pelos assassinatos dos pais, José e Mary Louise "Kitty" Menendez.

Enquanto a acusação afirmava que eles estavam atrás da herança da família, os irmãos alegavam — e continuam firmes na sua versão até hoje, mesmo cumprindo prisão perpétua sem direito à liberdade condicional — que suas ações foram motivadas pelo medo, após uma vida inteira de abusos físicos, emocionais e sexuais cometidos pelos pais.

Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais investiga esse caso icônico que chocou o mundo e aumentou a obsessão do público pelo gênero de crimes reais, enquanto provoca a reflexão: quem são os verdadeiros monstros?

As Três Filhas (Netflix)

Esta história tensa, emocionante e cômica retrata o reencontro de três irmãs afastadas em um apartamento em Nova York, onde precisam cuidar do pai acamado e tentar consertar o relacionamento estremecido entre elas.