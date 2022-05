Saiba quais são os 10 melhores álbuns brasileiros da história

O podcast Discoteca Básica escutou 162 especialistas de diversas áreas da produção musical -- que vão desde produtores e artistas até jornalistas e influenciadores que cobrem o tema -- para escolher os 500 melhores álbuns da história do Brasil. De primeira, eles divulgaram o Top 10 da lista, que conta com nomes como Milton Nascimento, Chico Buarque e Tom Jobim.

As escolhas serão publicadas no livro “Os 500 maiores álbuns brasileiros de todos os tempos”, atualmente fazendo campanha para financiamento no site Catarse. Escute os 10 melhores álbuns brasileiros:

Os 10 melhores álbuns brasileiros da história

10. Elis & Tom (1974) – Elis Regina e Tom Jobim

9. Sobrevivendo no Inferno (1997) – Racionais MC’s

8. Transa (1972) – Caetano Veloso

7. Tropicália ou Panis et Circencis (1968) – Vários artistas

6. A Tábua de Esmeralda (1974) – Jorge Ben Jor

5. Construção (1971) – Chico Buarque

4. Secos & Molhados (1973) – Secos & Molhados

3. Chega de Saudade (1959) – João Gilberto

2. Acabou Chorare (1972) – Novos Baianos

1. Clube da Esquina (1972) – Milton Nascimento e Lô Borges