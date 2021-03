Startup de veículo elétrico apoiada pela Amazon mira IPO este ano

A Rivian Automotive, startup de veículos elétricos que tem a Amazon e Ford entre os investidores, pretende abrir capital já em setembro com valor de cerca de 50 bilhões de dólares ou talvez mais, de acordo com pessoas a par do assunto.

O prazo da empresa para uma oferta pública inicial e seu possível valor podem mudar, segundo as fontes. A listagem poderia acontecer no fim do ano ou mesmo ser adiada para 2022, disseram as pessoas, que não quiseram ser identificadas. A Rivian tem falado com banqueiros sobre os planos, disse uma das fontes.

A Rivian, um das concorrentes potenciais de maior perfil da Tesla, levantou mais de 8 bilhões de dólares até o momento com investidores que esperam que sua picape elétrica movida a bateria e SUV mostrem bom desempenho no mercado dos EUA. Com valuation de 50 bilhões de dólares, provavelmente seria um dos maiores IPOs do ano e uma das listagens de veículos elétricos de maior destaque desde a oferta da Tesla em 2010.

A startup foi avaliada em 27,6 bilhões de dólares em uma rodada de financiamento em janeiro, informou a Bloomberg News. A Rivian levantou 2,65 bilhões de dólares na rodada com um grupo de investidores liderado pela T. Rowe Price. Também em janeiro, Claire McDonough, ex-executiva do JPMorgan Chase, foi nomeada diretora financeira da Rivian.

Um representante da Rivian não quis comentar.

Vários fabricantes de veículos elétricos e empresas relacionadas abriram capital no ano passado por meio de IPOs ou acordos com as chamadas empresas de cheque em branco. A startup chinesa de veículos elétricos Li Auto levantou 1,26 bilhão de dólares em um IPO nos EUA em julho. Outra empresa chinesa de carros elétricos, a XPeng, captou 1,5 bilhão de dólares em agosto em uma listagem nos Estados Unidos.

A Rivian tem mais de 3,6 mil funcionários divididos em escritórios em Michigan e na Califórnia e em sua unidade de produção em Illinois.

A Rivian também tem um acordo com a Amazon para fabricar 100 mil vans elétricas de entrega personalizadas até 2030. No curto prazo, as empresas dizem que 10 mil das vans estarão nas ruas fazendo entregas até 2022. A Rivian fabricará três modelos diferentes da van, que pode percorrer cerca de 240 quilômetros com uma única carga.

A produção e entregas nos EUA de seu primeiro veículo elétrico de passageiros, a picape R1T, devem começar em junho. A empresa começará a entregar o SUV R1S em agosto. A empresa adaptou uma antiga fábrica da Mitsubishi Motors na cidade de Normal, Illinois, onde também planeja fabricar as vans elétricas para a Amazon.