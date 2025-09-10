Yum Brands, dona de KFC, Taco Bell e Pizza Hut, anuncia mudanças no comando

A Yum Brands, controladora de KFC, Taco Bell e Pizza Hut, anunciou uma série de mudanças em seu comando, incluindo a nomeação de Ranjith Roy como novo diretor financeiro (CFO) a partir de 1º de outubro, quando Chris Turner assumirá como presidente-executivo da empresa. As informações são do The Wall Street Journal.

Entre as mudanças, a empresa também disse que irá criar a posição de diretor de escala, responsável por funções como cadeia de suprimentos, franquias, segurança alimentar e controle de qualidade. A busca por um candidato para o cargo já foi iniciada.

Salários dos executivos

Ranjith Roy, de 45 anos, ingressou na Yum em maio de 2024 como diretor de estratégia e responsável pelas finanças do grupo. Ele terá um salário-base anual de US$ 700 mil, com bônus equivalente a 100% do salário e possibilidade de alcançar até três vezes o bônus-alvo.

Sean Tresvant, que ocupava o cargo de diretor global de marca da Taco Bell desde janeiro de 2022, assumirá a posição de diretor de consumo da empresa e comandará a Taco Bell como CEO.

A empresa também promoveu Jim Dausch, ex-diretor global de tecnologia e digital da Pizza Hut, para diretor de tecnologia e digital da Yum e presidente da plataforma Byte by Yum, baseada em inteligência artificial.

Dausch substitui Joe Park, que deixa a empresa para buscar outras oportunidades.

As mudanças fazem parte do planejamento de sucessão de Chris Turner, que havia sido designado em junho para substituir David Gibbs, que se aposentou em março após 37 anos na empresa, sendo os últimos seis como CEO.