Yum Brands, dona de KFC e Pizza Hut, fecha parceria com Nvidia para levar IA a restaurantes

A holding de restaurantes Yum Brands, que detém marcas como KFC, Taco Bell e Pizza Hut, se juntou a uma parceria com a Nvidia para implementar inteligência artificial em estabelecimentos da Yum Brands ao redor do mundo. Essa é a primeira parceria da Nvidia com empresa do segmento de restaurantes.

A IA irá alimentar a plataforma Byte by Yum, que consolida sistemas essenciais de restaurantes. O software será de propriedade da holding. Com isso, a companhia poderá integrar modelos avançados de IA nas operações e pavimentar o caminho para diferentes aplicações. O objetivo é otimizar e tornar mais eficientes as operações de restaurantes.

Segundo a holding, a IA será usada em três funções. A companhia irá usar agentes de IA para retirar pedidos em drives-thru. A ferramenta se adapta a padrões da fala humana, entende menus complexos e preferências dos clientes, diz a Yum Brands em nota publicada na terça-feira, 18.

A holding também utilizará computadores com visão alimentada por IA para otimizar eficiência de drives-thru por meio de análises e alertas em tempo real. Outro ponto da parceria envolve agentes de IA que podem analisar o desempenho de restaurantes e, com base nisso, desenvolver planos de ações para os gerentes.

A Yum Brands já implementou soluções de IA em alguns estabelecimentos das marcas Taco Bell e Pizza Hut nos Estados Unidos, mas agora pretende expandir o uso da tecnologia. No segundo semestre deste ano, a empresa planeja levar a IA para mais 500 de seus restaurantes.

Além da Yum Brands, o McDonalds já tentou utilizar IA em suas operações. A rede tinha uma parceria com a IBM para automatizar pedidos, mas encerrou a colaboração em julho de 2024 sem explicar motivos. O McDonalds estava testando o programa em mais de 100 restaurantes desde 2021.